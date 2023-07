El Congreso de ADEP resolvió continuar con el paro El Congreso de ADEP resolvió continuar con el paro

Primero se presentó el informe de la situación actual, para luego comenzar el debate para definir la postura, encuentro del que solo participaron socios con DNI y último recibo de sueldo, aunque varios docentes permanecieron en las afueras de la sede.

La última reunión de gobierno y ADEP

El viernes pasado en el Ministerio de Educación, referentes del sindicato y funcionarios provinciales se volvieron a reunir. Participaron la ministra María Teresa Bovi y el ministro de Trabajo, Gaspar Santillán; mientras que por ADEP estuvieron Silvia Vélez, secretaria general; Teresa Bazán, secretaria gremial; y Fernando Chiri.

El gremio solicitó nuevamente un sueldo básico de $200.000, a lo que el Gobierno respondió que podrá ser analizado recién en la reunión paritaria acordada por todos los gremios docentes para el próximo 13 de julio, y se comprometió a llevar el cargo de maestro especial de 12 a 15 horas cátedras y de Nivel Inicial y Primario de 15 a 18 horas cátedras, un pedido que había realizado ADEP en paritarias.

Con respecto al pago de los días de paro, el Gobierno ratificó lo determinado en el acta paritaria del 22 de junio, que indica que no sufrirán descuentos aquellas personas que hayan retomado las actividades el 26 de junio. Para quienes no levantaron las medidas de fuerza, hubo un compromiso para hacer fragmentados que no impacten de forma significativa en los salarios.

A partir de la semana que viene se conformará una mesa de trabajo con funcionarios de distintas áreas para solucionar otros puntos planteados y que serán puestos en consideración en la próxima reunión paritaria, que por ahora no tiene fecha definida.