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10 de octubre de 2026 - 19:45
Jujuy.

Balance positivo en la segunda jornada de la 17º Exposición de Caballos Peruanos

La exposición de caballos peruanos en Jujuy tuvo una gran convocatoria, con criadores de varias provincias, apoyo empresarial y presencia familiar.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Edición Nº 17 de la Exposición de Caballos Peruanos en La Rural

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La segunda jornada de la exposición en la Sociedad Rural Jujeña dejó un balance positivo para los organizadores, con una importante presencia de público y criadores de distintas provincias. Guillermo Marenco y Carlos Agostini resaltaron el crecimiento del concurso, el acompañamiento del sector privado y el interés de las familias jujeñas.

Marenco destacó el éxito de la convocatoria

El presidente de la Asociación Regional de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, Guillermo Marenco, expresó su satisfacción por el desarrollo de la exposición y señaló que, pese a la preocupación inicial por las condiciones climáticas, la primera jornada de concurso pudo completarse con éxito.

“Muy conforme, sumamente contento, salió todo de diez”, afirmó, al destacar la presencia de público y de criadores provenientes de diferentes provincias del país.

Marenco también puso en valor las condiciones en las que se desarrolla la competencia, con una pista adecuada y la participación de jueces internacionales, aspectos que jerarquizan esta nueva edición.

El apoyo empresarial, clave para el crecimiento

Otro de los puntos que destacó el presidente de la asociación fue el acompañamiento de empresarios jujeños, que desde 2019 respaldan el proyecto y contribuyen a su desarrollo.

Según explicó, el sector privado comprendió que la exposición podía convertirse en una propuesta vinculada al crecimiento de la provincia y en un nuevo atractivo para Jujuy.

El respaldo recibido a lo largo de estos años permitió fortalecer la organización y sostener una iniciativa que convoca tanto a criadores como a visitantes interesados en conocer más sobre los caballos peruanos de paso.

Jujuy se consolida entre las provincias con mayor participación

Por su parte, Carlos Agostini, organizador del evento, sostuvo que el concurso ya se está convirtiendo en una cita tradicional para los aficionados a esta raza equina.

“Se está haciendo ya un clásico concurso de caballos peruanos en Jujuy”, señaló.

Agostini destacó que, después de Tucumán, Jujuy es la provincia que reúne la mayor cantidad de ejemplares en concursos provinciales. En ese sentido, consideró que la participación alcanzada refleja el crecimiento de la actividad ecuestre en la provincia.

Las familias se acercan a conocer los caballos peruanos

El organizador también resaltó la presencia de familias y de personas que se acercan por primera vez a la exposición, un aspecto que considera fundamental para ampliar el interés por esta raza.

Incluso con las bajas temperaturas registradas durante la jornada, el público permaneció en el predio y disfrutó de las actividades. Para Agostini, esa respuesta demuestra que la propuesta ya cuenta con un lugar entre las opciones que los jujeños esperan cada año.

El esfuerzo colectivo detrás del evento

Agostini hizo hincapié en el trabajo que demanda la organización y agradeció la colaboración de quienes aportan materiales, prestan elementos y ayudan de distintas maneras para que la exposición pueda realizarse.

En particular, destacó la tarea de Guillermo Marenco, a quien definió como un gran trabajador y una figura importante para el desarrollo de la iniciativa.

Finalmente, sostuvo que la pasión por los caballos peruanos de paso es el principal motor que impulsa a los organizadores a continuar trabajando. El acompañamiento de los criadores, las familias y los colaboradores alimenta las expectativas de seguir consolidando la exposición en el calendario de actividades de Jujuy.

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