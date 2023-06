Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Recomendaciones para la prevención de la bronquiolitis

7 señales que indican un caso de bronquiolitis en bebés

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy, recomiendan estar alerta a 7 síntomas en bebés que pueden indicar un caso de bronquiolitis:

1- Respiración rápida y ruidosa con silbidos

2- Respiración con posible hundimiento de costillas

3- Entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho

4- Color azulado en la piel, uñas o labios, debido a la falta de oxígeno. En este caso necesita tratamiento urgente

5- Se queja mientras respira

6- Está irritable o le cuesta dormirse

7- Mucosidad nasal

Cómo se puede prevenir la bronquiolitis

Hay acciones que podemos llevar a cabo desde nuestros hogares a fin de prevenir un posible cuadro de bronquiolitis:

- Lavarse las manos con agua y jabón

- Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

- Continuar y reforzar la lactancia

- Mantener a los niños abrigados adecuadamente

- No ir a lugares muy concurridos con niños

- Evitar que los niños estén con personas con gripe o infecciones respiratorias

- Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.

- Mantener los ambientes 100% libres de humo, ventilados y limpios.