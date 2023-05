Encuentran un nuevo tratamiento contra la bronquiolitis

Algunos de estos recientes avances son inmunizaciones , la primera de las cuales fue recientemente autorizada en los Estados Unidos, pero únicamente p ara individuos de 60 años en adelante. No obstante, el desafío más relevante en la actualidad se encuentra en los n iños menores de 2 años. Otra vacuna, fabricada por Pfizer, se encuentra en proceso de aprobación en dicho país, con el objetivo de proteger a las mujeres embarazadas para que sus bebés nazcan resguardados.

El ensayo anterior, denominado "Melody" y de fase III, fue publicado hace un año en The New England Journal of Medicine. Se llevó a cabo en 21 naciones con el propósito de determinar la eficacia de nirsevimab en bebés prematuros tardíos y a término (con una edad gestacional de 35 semanas o más) que se encontraban expuestos a su primera temporada de virus sincitial respiratorio (VSR). A estos lactantes se les administró una única inyección intramuscular de 50 mg si pesaban menos de 5 kilogramos, o 100 mg si pesaban más de 5 kilogramos.

El nuevo estudio, ahora conocido, se llevó a cabo en 250 centros de salud de Francia, Alemania y el Reino Unido durante la temporada 2022-2023, con la participación de 8.000 niños. "Estamos trabajando arduamente para que esta alternativa esté disponible en la región del Cono Sur lo más pronto posible", afirmó Sergio Montero, director general de Sanofi Vacunas para el Cono Sur.

En relación a la posible llegada a Argentina, desde el laboratorio informaron a colegas de Clarín que el 31 de marzo de 2023 se presentó el expediente ante la ANMAT para su evaluación. Ahora, es necesario aguardar los plazos establecidos por la entidad reguladora. Se estima que, si el medicamento es aprobado, estará disponible para la próxima temporada de bronquiolitis del próximo año.

Simon Drysdale, consultor pediátrico en Enfermedades Infecciosas en St. George’s University Hospital y co-jefe investigador de "Harmonie", explicó: “Las infecciones respiratorias causadas por el virus sincicial respiratorio (VSR) ocasionan la hospitalización de un elevado número de niños menores de 12 meses cada año (Nota de la R: según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, dos de cada tres bebés lo padecen en su primer año de vida). Estos datos refuerzan el potencial beneficio de nirsevimab para la salud pública en términos de contribuir a reducir la tensión hospitalaria”.

Los datos también revelaron que nirsevimab disminuyó la frecuencia de hospitalizaciones debido a enfermedades graves del sistema respiratorio inferior (en pacientes con niveles de oxígeno inferiores al 90% y que requieren suplemento de oxígeno) relacionadas con el VSR en un 75,7%.

Esto implica que el impacto ocasionado por la bronquiolitis en los sistemas de atención médica podría reducirse de manera considerable mediante el empleo de este fármaco. Hasta el momento, en Argentina se encuentra disponible otro tipo de anticuerpo monoclonal llamado palivizumab, el cual se administra en cinco dosis con intervalos mensuales a bebés prematuros o menores de dos años con cardiopatías congénitas. Por otro lado, el nirsevimab se aplica en una única ocasión.

El nirsevimab, resultado de la colaboración entre los laboratorios AstraZeneca y Sanofi, ha obtenido designaciones especiales que permiten un desarrollo acelerado por parte de diversas agencias reguladoras a nivel mundial. Ya ha recibido la autorización para su comercialización en la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, mientras que actualmente se encuentra en proceso de revisión regulatoria en Estados Unidos.

Una "vacuna" que no es vacuna

Es importante destacar que el nirsevimab, a pesar de su administración como medida preventiva, no es considerado una vacuna. José Gómez Rial, encargado del laboratorio de Inmunología en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (España), detalló en Gaceta Médica en qué consiste esta forma de "inmunización pasiva".

“Dentro de las fórmulas de inmunización hay varias maneras; hasta ahora conocíamos la inmunización activa generada por las vacunas, que desencadena una red compleja de elementos que activan el sistema inmune”, indicó.

Lo que se sabía hasta el momento, también, era “la inmunización pasiva derivada del paso de anticuerpos vía placenta o lactancia materna, donde se transfieren anticuerpos que protegen a los niños”, agregó Gómez Rial. Y en este caso “no se activa todo el sistema inmunitario. Sería como una transfusión de anticuerpos pero con una duración determinada”.

Esta protección adquirida mediante anticuerpos como nirsevimab “va a proteger al niño durante el tiempo que duren esos anticuerpos en el organismo -estiman que unos seis meses-, potenciando la protección que la madre podría transferir pero de una manera mucho más completa y dirigida específicamente al VSR”.