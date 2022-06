La vitamina D protege a los bebés contra la bronquiolitis

La deficiencia de vitamina D es un factor de peligro para el desarrollo de bronquiolitis grave en bebés de hasta 12 meses , en base a un estudio argentino llevado adelante por médicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e investigadores del Conicet. El análisis se publicó en la reconocida revista de infectología The Journal of Infectious Diseases.

EL VSR es la razón principal de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en niños pequeños y se posiciona en el segundo lugar luego de la malaria como causa de mortalidad infantil a nivel mundial, y representa una carga sustancial de internación hospitalaria, con un estimado de 2,8 a 4,3 millones de niños internados cada año en el planeta.

image.png

López detalló que el VSR circula frecuentemente desde fin de junio, durante julio y suele bajar su circulación a partir de las vacaciones de invierno escolares. El frío y la humedad son dos variables que brindan un escenario propicio para la circulación del patógeno. El especialista puntualizó que el virus sincicial respiratorio no se contagia por aerosoles pequeños como el COVID-19 o la gripe, sino que es transmitido en partículas grandes, por contacto cercano cuando un infectado tose o estornuda, esas partículas grandes no van más allá de un metro en general, y lo más frecuente es que se depositen en la ropa o en los juguetes que comparten los nenes en las guarderías.

Los autores del estudio detallaron que “hay una extrema variabilidad en gravedad de la enfermedad. Durante el primer año de vida, entre el 60% y el 70% de los lactantes se infectan con VSR y casi la mayoría lo hace a los 2 años de edad. Entre el 1% y el 10% de los infectados requieren hospitalización. De los niños hospitalizados, aproximadamente entre el 10 % y el 15 % necesitan cuidados intensivos y soporte ventilatorio y, de estos, 5% a 7% mueren”.

La enfermedad extremadamente grave y potencialmente mortal (LTD) parece ser mucho más recurrente en los países en desarrollo, donde tienen lugar aproximadamente el 99% de las muertes. La mayoría de ellos son bebés previamente sanos.

“A pesar del esfuerzo sustancial, incluida una amplia variedad de vacunas candidatas, actualmente en investigación preclínica y clínica, aún no se ha desarrollado una vacuna segura y eficaz para el virus sincicial respiratorio”, comunicaron los autores.

El doctor López indicó que el estudio se efectuó a lo largo de tres temporadas de VSR (2017, 2018, 2019) previas a la pandemia. Desde 2020 los casos se disminuyeron por múltiples razones(restricciones de circulación y medidas sanitarias que frenaron la circulación de patógenos que afectan el aparato respiratorio).

image.png

“Aquellos que desarrollaron una enfermedad más grave, esto quiere decir que estuvieron más tiempo internados o necesitaron ser hospitalizados en terapia intensiva, fueron los bebés que tenían los niveles de vitamina D más bajos”, subrayó Lopez, quien es además director de la carrera de Especialista de Infectología Pediátrica en la Universidad de Buenos Aires.

La vitamina D trata de un nutriente esencial, que posee funciones que se extienden más allá de su papel clásico en el metabolismo óseo. Se puede sintetizar en la piel con la exposición a la luz solar, mientras que las fuentes dietéticas suelen ser secundario. El documento puntualizó que “la vitamina D regula más de 1000 genes humanos, incluidas las células epiteliales respiratorias y casi todos las células inmunes.

La creciente prueba marca una relación entre los niveles inadecuados de vitamina D en los niños y la frecuencia, gravedad, y los resultados a largo plazo de las infecciones respiratorias”.

Para el estudio, la deficiencia de vitamina D fue definida en niveles inferiores a 20ng/mL, la insuficiencia de vitamina D entre 20 a 29 ng/mL y el desarrollo de enfermedad potencialmente mortal como la necesidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica o no invasiva. Entre los 125 participantes del estudio, 22 bebés (18%) desarrollaron LTD y 103 (82%) pacientes que no desarrollaron LTD integraron el grupo control.

image.png

Los especialistas resaltaron que los pacientes que desarrollaron infección por VSR potencialmente mortal poseían niveles mucho más bajos de vitamina D (media de 18,4 ng/mL) frente a los pacientes que no transitaron una enfermedad severa (31,7 ng/mL). A su vez, 13 pacientes, 59% de todos los bebés con infección severa, presentaron niveles de menores 20 ng/ml.

El estudio determinó que, mientras que la deficiencia de vitamina D fue un factor de riesgo significativo para la enfermedad potencialmente mortal y, por el contrario, la vitamina D en un nivel superior a 30 ng/mL confirió protección contra la infección respiratoria.

“Los resultados sugieren que la suplementación con vitamina D puede ser una forma fácil y una medida preventiva efectiva para la enfermedad causada por el virus sincicial respiratorio, particularmente en bebés sanos nacidos a término”, determinaron los especialistas.

“Todavía no hay vacunas ni para chicos ni para adultos, por eso la importancia de estos resultados y de dar suplementación de vitamina D a partir del mes de vida, en dosis de profilaxis, según las normas recomendadas por la Sociedad Argentina de Pediatría”, indicó López.

Respecto a si es conveniente exponer a los menores al sol para la síntesis de vitamina D, el médico del Hospital Gutiérrez aconsejó no exponer a los rayos solares a los menores de 12 meses, por el efecto nocivo que puede tener sobre la piel.