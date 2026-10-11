Caballos Peruanos de Paso: "Estamos culminando una jornada exitosísima", dijo Guillermo Marenco

La 17° edición del Concurso Provincial de caballos peruanos de Paso en Jujuy tuvo una gran convocatoria durante las tres jornadas que se realizaron en la Sociedad Rural. Más allá de la participación de la gente el evento contó con la participación de criadores y expositores de varias provincias y jueces internacionales convirtiendo a Jujuy en uno de los puntos más importantes del país en relación a esta disciplina.
“El balance es altamente positivo y con mucho acompañamiento de la gente; estamos culminando una jornada exitosísima”, afirmó el Presidente de la Asociación Regional de Criadores de Caballos Peruanos de Paso en Jujuy, Guillermo Marenco.
En relación al éxito de esta nueva edición, Marenco sostuvo que “esto nos está invitando a que nos esforcemos un poco más para el año que viene; y esa es la idea, seguir trabajando con todas las ganas no solo por la raza del Caballo Peruano sino por nuestra ciudad y por la provincia”.
En relación al desarrollo de este Encuentro Provincial, "hubo un movimiento turístico y económico muy grande para nuestra economía regional”, dijo Marenco y agregó que “como jujeños también nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle y mostrarle a los visitantes el crecimiento de nuestra ciudad y nuestra provincia”.
El Presidente de la Asociación sostuvo también que “lo más importante es que la familia jujeña nos acompaña, se acerca año a año y está empezando a conocer un poco más lo que es esta raza”.
“Entienden porque muchos ya somos apasionados por los caballos peruanos de paso y porque ellos se apasionan todos los días un poco más”, agregó Marenco.
“Somos el segundo concurso en el país”
Carlos Agostini, referente y uno de los organizadores del Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso dijo que “salió un muy buen evento con criadores de todos lados del país y nos honraron con la calidad de caballos que trajeron”.
“Fue un esfuerzo en conjunto donde pudimos además hacer mejoras en el predio”, sostuvo Agostini y agregó que “de los torneos provinciales somos el segundo concurso en cantidad de caballos; primero está Tucumán, después nosotros y luego el resto que ponen menos cantidad de caballos en pista”.
Agostini sostuvo que eso a la gente le gusta y es por lo cual vienen a participar a Jujuy, “eso es también producto de nuestro Presidente de la Asociación Regional y de la colaboración de mucha gente”.
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