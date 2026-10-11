Caballos Peruanos de Paso: "Estamos culminando una jornada exitosísima", dijo Guillermo Marenco

La 17° edición del Concurso Provincial de caballos peruanos de Paso en Jujuy tuvo una gran convocatoria durante las tres jornadas que se realizaron en la Sociedad Rural . Más allá de la participación de la gente el evento contó con la participación de criadores y expositores de varias provincias y jueces internacionales convirtiendo a Jujuy en uno de los puntos más importantes del país en relación a esta disciplina.

“ El balance es altamente positivo y con mucho acompañamiento de la gente ; estamos culminando una jornada exitosísima”, afirmó el Presidente de la Asociación Regional de Criadores de Caballos Peruanos de Paso en Jujuy, Guillermo Marenco .

En relación al éxito de esta nueva edición, Marenco sostuvo que “esto nos está invitando a que nos esforcemos un poco más para el año que viene; y esa es la idea, seguir trabajando con todas las ganas no solo por la raza del Caballo Peruano sino por nuestra ciudad y por la provincia ”.

En relación al desarrollo de este Encuentro Provincial, " hubo un movimiento turístico y económico muy grande para nuestra economía regional ”, dijo Marenco y agregó que “como jujeños también nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle y mostrarle a los visitantes el crecimiento de nuestra ciudad y nuestra provincia”.

El Presidente de la Asociación sostuvo también que “lo más importante es que la familia jujeña nos acompaña, se acerca año a año y está empezando a conocer un poco más lo que es esta raza”.

“Entienden porque muchos ya somos apasionados por los caballos peruanos de paso y porque ellos se apasionan todos los días un poco más”, agregó Marenco.

“Somos el segundo concurso en el país”

Carlos Agostini, referente y uno de los organizadores del Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso dijo que “salió un muy buen evento con criadores de todos lados del país y nos honraron con la calidad de caballos que trajeron”.

“Fue un esfuerzo en conjunto donde pudimos además hacer mejoras en el predio”, sostuvo Agostini y agregó que “de los torneos provinciales somos el segundo concurso en cantidad de caballos; primero está Tucumán, después nosotros y luego el resto que ponen menos cantidad de caballos en pista”.

Agostini sostuvo que eso a la gente le gusta y es por lo cual vienen a participar a Jujuy, “eso es también producto de nuestro Presidente de la Asociación Regional y de la colaboración de mucha gente”.