martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 21:10
Jujuy.

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Preceptores de escuelas secundarias y terciarias de Jujuy realizan cartelazos para reclamar mejoras salariales y mayor claridad en sus funciones.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18horas

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Lee además
El CEDEMS, gremio que representa a docentes de enseñanza media y superior, realizó este sábado su asamblea provincial. (Imagen de archivo)
Jujuy.

CEDEMS rechazó la propuesta salarial y anunció una jornada de protesta
CEDEMS llevó al Ministerio reclamos salariales y laborales
Jujuy.

CEDEMS reclamó reapertura de paritarias y regularización laboral

Las actividades comenzaron este martes 13 de octubre y continuarán el miércoles 14, con cartelazos en diferentes establecimientos educativos, según confirmaron desde las redes sociales del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

La iniciativa busca visibilizar las diferencias en la liquidación salarial que, según denuncian los trabajadores, se producen actualmente entre quienes cumplen las mismas funciones. Además, solicitan una definición más clara de las responsabilidades correspondientes al cargo de preceptor.

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Reclaman el pago de 18 horas para todos los preceptores

Uno de los principales pedidos es recuperar el reconocimiento salarial de las 18 horas, una medida que, según explicaron desde el sector, había sido conquistada en 2023, pero posteriormente dejó de aplicarse de manera regular.

Actualmente, denuncian que existen diferencias en las liquidaciones, ya que algunos preceptores cobran por 15 o 16 horas, mientras que otros perciben el equivalente a 18 horas. Bajo la consigna "Horas trabajadas, horas pagadas" y "18 horas para todos", los trabajadores reclaman que se unifique el criterio de liquidación y se garantice el reconocimiento salarial para todo el sector.

También piden claridad sobre sus funciones

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con las tareas que deben cumplir dentro de los establecimientos educativos. Los preceptores advierten sobre una creciente asignación de responsabilidades y solicitan que se establezcan criterios claros respecto de las funciones propias del cargo. El planteo busca que exista una correspondencia entre las tareas desempeñadas, la carga horaria reconocida y la remuneración que reciben.

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Convocan a nuevos cartelazos este miércoles 14 de octubre

Las medidas de visibilización comenzaron este martes en diferentes escuelas de la provincia y continuarán durante la jornada del miércoles 14 de octubre. Desde el sector gremial convocaron a todos los preceptores de los niveles secundario y terciario a sumarse a las actividades para fortalecer el reclamo colectivo.

"Los derechos conquistados se defienden con organización y unidad", expresaron en la convocatoria difundida para acompañar las protestas. Por el momento, la modalidad anunciada consiste en cartelazos en los establecimientos educativos, mientras los trabajadores esperan respuestas del Gobierno provincial sobre el reconocimiento de las 18 horas y la definición de sus funciones laborales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

CEDEMS rechazó la propuesta salarial y anunció una jornada de protesta

CEDEMS reclamó reapertura de paritarias y regularización laboral

CEDEMS: los docentes marcharán este martes por los descuentos de los días de paro

Desde el CEDEMS "exigen" la devolución de los descuentos de los días de paro

Ley de coparticipación: Intendentes de Jujuy participaron de la primera reunión legislativa

Lo que se lee ahora
Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega un mes después de haberse casado. video
Espectáculos.

A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos

El Vaticano confirmó que la operación del papa León XIV fueexitosa
En vivo.

Minuto a minuto: El Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno al Papa León XIV

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel