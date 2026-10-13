Preceptoras y preceptores de los niveles secundario y terciario de Jujuy del iniciaron una serie de medidas de protesta para reclamar al Gobierno provincial el reconocimiento y pago de 18 horas de trabajo para todos los trabajadores del sector.

Las actividades comenzaron este martes 13 de octubre y continuarán el miércoles 14 , con cartelazos en diferentes establecimientos educativos, según confirmaron desde las redes sociales del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) .

La iniciativa busca visibilizar las diferencias en la liquidación salarial que, según denuncian los trabajadores, se producen actualmente entre quienes cumplen las mismas funciones. Además, solicitan una definición más clara de las responsabilidades correspondientes al cargo de preceptor.

Uno de los principales pedidos es recuperar el reconocimiento salarial de las 18 horas , una medida que, según explicaron desde el sector, había sido conquistada en 2023, pero posteriormente dejó de aplicarse de manera regular.

Actualmente, denuncian que existen diferencias en las liquidaciones, ya que algunos preceptores cobran por 15 o 16 horas, mientras que otros perciben el equivalente a 18 horas. Bajo la consigna "Horas trabajadas, horas pagadas" y "18 horas para todos", los trabajadores reclaman que se unifique el criterio de liquidación y se garantice el reconocimiento salarial para todo el sector.

También piden claridad sobre sus funciones

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con las tareas que deben cumplir dentro de los establecimientos educativos. Los preceptores advierten sobre una creciente asignación de responsabilidades y solicitan que se establezcan criterios claros respecto de las funciones propias del cargo. El planteo busca que exista una correspondencia entre las tareas desempeñadas, la carga horaria reconocida y la remuneración que reciben.

Cartelazo de preceptores de Jujuy que reclaman el pago de 18 horas

Convocan a nuevos cartelazos este miércoles 14 de octubre

Las medidas de visibilización comenzaron este martes en diferentes escuelas de la provincia y continuarán durante la jornada del miércoles 14 de octubre. Desde el sector gremial convocaron a todos los preceptores de los niveles secundario y terciario a sumarse a las actividades para fortalecer el reclamo colectivo.

"Los derechos conquistados se defienden con organización y unidad", expresaron en la convocatoria difundida para acompañar las protestas. Por el momento, la modalidad anunciada consiste en cartelazos en los establecimientos educativos, mientras los trabajadores esperan respuestas del Gobierno provincial sobre el reconocimiento de las 18 horas y la definición de sus funciones laborales.