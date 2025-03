Caso Lian: el dato revelador sobre la curandera jujeña

Lian Gael Flores Soraire Caso Lian Gael Flores Soraire

Explicó que realizó trabajos de sanación y recibió ropa, calzado y juguetes que distribuyó entre familiares y conocidos en Jujuy. Se especula que regresó al cortadero donde vive Lian y su familia, martes y jueves de la semana de la desaparición, durmió en la vivienda del propietario de uno de los vehículos identificado como C.F., en Villa María.

“La Abuelita” fue registrada por las cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, donde abordó un micro con destino a Jujuy. “La mujer llevaba un bolso grande con ropa, lo cual coincide con su declaración sobre su actividad como curandera”, señaló el fiscal regional de Jujuy José Blanco.

La Justicia de Córdoba no ordenó su detención, mientras los celulares que incautaron en el allanamiento en su casa son analizados. Hoy no puede salir de Jujuy y le ordenaron que fije domicilio, y confirmaron que la mujer no tiene vínculo sanguíneo con la familia de Lian.

Caso Lian: las hipótesis

La trata de personas es una de las hipótesis que manejan los fiscales de Bell Ville, Isabel Reyna y Nicolás Gambini, quienes trabajan junto a la PROTEX, a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y a la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona.

Se amplió el radar de búsqueda, buscando rastros del niño a más de 4.000 metros de la vivienda de la que desapareció hace una semana, operativo que incluye a 189 agentes de las diferentes fuerzas que fueron convocadas.

Existe una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de Lian, luego del acuerdo de 10 millones de pesos repartido entre Nación y el Gobierno de Córdoba, causa que sigue bajo estricto secreto de sumario.