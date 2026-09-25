Cómo va a estar el tiempo para la Elección de la Representante Nacional en Jujuy

La Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes 2026 se realizará este viernes 25 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, y el tiempo acompañaría una de las noches más esperadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y la temperatura durante la noche rondará los 24°C .

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De acuerdo con la información actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional , este viernes tendrá una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 32°C en la capital jujeña.

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Durante la mañana el cielo estará algo nublado , con una temperatura cercana a los 14°C, mientras que por la tarde se espera que el termómetro alcance los 32°C , con cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada , por lo que, de mantenerse estas condiciones, la lluvia no sería una preocupación para quienes se acerquen al estadio 23 de Agosto.

¿Cómo estará el tiempo durante la Elección Nacional?

Para la noche, momento en el que se desarrollará la Elección de la Representante Nacional, el SMN anticipa cielo algo nublado y una temperatura estimada de 24°C.

El viento también será prácticamente imperceptible durante esas horas, con velocidades previstas de entre 0 y 2 kilómetros por hora. De esta manera, se espera una noche templada después de una tarde marcada por temperaturas elevadas.

Quienes asistan al estadio deberán tener en cuenta principalmente el calor de las horas previas al espectáculo, especialmente si llegan con anticipación para ingresar al predio.

Pronóstico extendido: mucho calor durante el fin de semana

Las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana en San Salvador de Jujuy. Para el sábado 26 de septiembre, el SMN anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 33°C.

El domingo 27, en tanto, se espera una jornada todavía más calurosa: la mínima ascenderá hasta los 18°C, mientras que la temperatura máxima podría llegar a los 34°C.

El cambio más marcado comenzaría a sentirse durante los primeros días de la próxima semana. Para el lunes se anticipa una máxima de 30°C, mientras que el martes la temperatura descendería hasta los 20°C de máxima.