Con gran convocatoria, se realizó una marcha de antorchas por el femicidio de Tamara Fierro

El dolor de la madre

Tras la marcha, Canal 4 habló con Sonia Figueroa, madre de la víctima que comentó lo siguiente: "Estamos muy agradecidas porque me siento muy contenida por la gente, me dan mucho cariño y abrazos. Les agradezco de corazón. Cuenten conmigo, esto ya no tiene que pasar. Esto pasó por algo y espero que sea para que finalice esta delincuencia, nuestro pueblo era muy tranquilo. Mi hija tuvo que entregar la vida para que esto se termine aunque me duela.