Cortes de ruta_ nueva convocatoria a las comunidades (1).jpg

En ese sentido Posadas ante la situación sostuvo que es “desproporcionado el planteo que están haciendo quienes hoy están haciendo reclamos”, y que desde gobierno se busca rápidamente que los cortes se levanten, convocando a diálogo a comuneros para darle fin a la circunstancia.

“Nosotros no avalamos ninguna legitimidad por parte de quienes cortan rutas porque es un delito, es un delito federal. Si lo hacen en un ámbito de paz, en un ámbito de diálogo y cumpliendo la ley si; todo fuera de la ley, nada”, dijo contundente el ministro.

A su vez dijo en ese sentido "también el gobernador ha sido muy firme planteando que no van a torcer el brazo del gobierno provincial, que a lo que se está apuntando también por algunos sectores, escudándose en legítimos reclamos, es el intento de un golpe institucional".

Con respecto a los cortes de ruta explicó que "lo dice esta Constitución provincial, la Constitución nacional también avala esto, el Código Penal también avala la posibilidad de abrir las rutas y hoy estamos en una situación de no poder avanzar por la inacción del gobierno nacional".

Situación preocupante con comercios y emprendedores de la zona

Las pérdidas registradas abarcan a no solo los hoteles, la gastronomía, sino también y muy fuertemente a quienes tienen pequeñas empresas y emprendimientos en todo el norte.

Posadas detalló sobre esta situación: "nosotros tenemos en toda la provincia 25.000 puestos de trabajo, 25.000 familias que viven del turismo, el 70% están en la Quebrada y la Puna, estamos hablando de entre 17.000 y 18.000 puestos de trabajo solamente en la Quebrada y la Puna que viven directamente del turismo, bueno, Pumamarca ni hablar, un pueblo esencialmente turístico, Tilcara, un pueblo esencialmente turístico, llegan algunos turistas inclusive en estas condiciones a Pumamarca, tenemos el 50% de ocupación".

"El hecho de que ya llevamos 20 días de pérdidas, en algunos lugares, localidades como Humahuaca, no llega nadie porque es corte sobre corte sobre corte sobre corte, entonces va decreciendo la ocupación a medida que vamos subiendo por la 9, estamos hablando de siete cortes hasta La Quiaca, se está sumando ahora a Maimará y además ya ni siquiera hablen cada 3 horas, sino que están hablando de cortes de 24 horas", explicó el ministro haciendo referencia a "que eso impide que puedan no solo pasar los turistas, no pasan los insumos, no pasan los camiones de caudales, no pausa la ambulancia, no pasan los bomberos, la verdad que es una situación ya que rosa lo humanitario, lo básico y fundamental que hace falta para poder vivir en paz".

FEDERICO POSADAS TODO JUJUY.mp4

La relación con las comunidades

El ministro ante las confusiones que existen y se plantean desde la comunidades, contó que "se está planteando la posibilidad de armar una ley integral, pero ya existen leyes que prevén que no se pueda avanzar con ningún proyecto si no hay consulta previa, no se ha avanzado además 8 años por encima de las comunidades sin preguntarles previamente si están de acuerdo o en desacuerdo, no se ha avanzado con ningún proyecto que no prevea estudios de impacto ambiental", entre otros temas.

"Es realmente totalmente irracional lo que se está haciendo, totalmente desproporcionado, no tiene lógica, porque la verdad que también son comunidades originarias las que están perdiendo, son 60 comunidades que viven del turismo, sobre todo las de Salinas que les iba muy bien y hoy prácticamente reciben turistas en cuenta gotas, yo creo que no hay noción del daño que se está haciendo", expresó agregando que "así como el 2022 fue una temporada récord, como Jujuy fue el destino que más creció en la Argentina en estos últimos 7 años, de la mano de la paz, del orden, el contraste con lo anterior era muy fuerte, por eso no aprender de esas experiencias del pasado es realmente suicida y creo que apelamos a la racionalidad, al diálogo, al sentido común, todos tienen las puertas abiertas para que conversemos, para que dialoguemos, pero en un clima de paz y cumpliendo la ley fundamentalmente", concluyó.

Para finalizar manifestó que desde el gobierno están yendo al territorio, "yendo a cada una de las comunidades, hemos tenido reuniones sobre la reforma, sobre el impacto que tiene esto en el turismo, sobre las consecuencias también jurídicas que puede tener para este delito que implica cortar rutas, como dijimos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, las puertas están abiertas, el propio Gobernador va a recibir a los comuneros, así que apelo al sentido común para que esto se resuelva", agregando que la reunión se acercará al fin de semana.