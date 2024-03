Cuándo, dónde y a qué hora salen los viajes especiales a Punta Corral

El operativo de transporte especial con precio diferenciado, detalla que desde San Salvador de Jujuy a Tumbaya el costo es de 3.500 pesos; mientras que desde la capital jujeña hacia Tunalito el pasaje por persona costará cuatro mil pesos.

Operativo de seguridad

El operativo de asistencia a los peregrinos comenzó el miércoles y se extenderá hasta el domingo, con carpas de asistencia en Tumbaya y Tunalito. También se estableció la línea 102 para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como para asistir a las personas mayores que necesiten ayuda durante la peregrinación.

Punta Corral - Jujuy.jpg

Del operativo participan diferentes organismos como la Secretaria de Seguridad Vial; la Dirección General de Emergencias, la Policía de la Provincia, SAME; la Brigada de Acción Rápida y Rescate Policial; Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

Consejos para peregrinos

Desde los organismos de asistencia recomendaron a aquellos que caminarán por la vera de la ruta usar chaleco especial o ropa clara; llevar linternas encendidas; transitar por la banquina y no por el borde de la calzada, y caminar en dirección contraria al sentido del tránsito.

También les pidieron a los fieles que lleven para el camino al santuario abrigo para la tarde y noche; un calzado cómodo para caminar; protector solar y agua para hidratarse, un bastón durante el ascenso, y ante lluvias en la zona, resguardarse en un lugar seguro y no cruzar arroyos.

Para los automovilistas que transitarán esas rutas y caminos, pidieron no consumir alcohol; disminuir la velocidad si ven peregrinos transitando por la banquina; respetar en todo momento las indicaciones del Personal de Seguridad Vial y no estacionar en lugares no habilitados.