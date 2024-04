"El PJ está en un proceso de reacomodamiento", dijo el gobernador de La Rioja

Sobre la situación del país, Quintela dijo que la idea de ellos como oposición es ser concretos y mostrar su visión y cuál es el camino que deben emprender. “ No coincidimos con este camino en su totalidad, sabemos que hay que buscar un equilibrio fiscal. Tenemos que tratar de cumplir con nuestras obligaciones con el exterior que no las provocamos nosotros ”, expresó el mandatario provincial.

“Tienen que tener un tratamiento particular y el Presidente tiene que dejarse ayudar, es una persona que tiene dificultades para relacionarse con varios sectores de la sociedad. Y la otra es que nosotros, independientemente de lo que pensemos, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro Presidente, y la verdad es que su conducta es indecorosa en muchos casos”, sostuvo el gobernador de La Rioja.

Te puede interesar: El Partido Justicialista de Jujuy seguirá intervenido por un año más

Sobre este tema, Quintela dijo que no participan “porque un pacto se conforma con dos partes como mínimo que están de acuerdo. No conocemos el contenido del mismo sino sólo los títulos, es por ello que no apoyamos esta propuesta”. Ley Ómnibus

Ricardo Quintela también hizo referencia al tratamiento de la Ley Ómnibus: “Decidimos no acompañar porque consideramos que, primero Milei tiene que devolverle a las provincias lo que les debe a las provincias, y luego tenemos que empezar a discutir cómo armamos el sistema organizacional de la Argentina para que todas las provincias sean partícipes de las decisiones más profundas del país”.

Cómo ve el peronismo en la actualidad

Ricardo Quintela también hizo referencia al peronismo: “Está en un proceso de reacomodamiento, no tenemos un liderazgo fuerte por el momento. A título personal quiero conformar una mesa horizontal en donde se incluya al Norte Grande y a nivel regional”.

Adelantó que están conformando un espacio importante junto a la CGT y diferentes espacios sociales que conduzcan un documento claro en donde se explique cuál es su `posición y las visiones que tiene el peronismo con respecto a lo que plantea el gobierno nacional y cuál es el modelo de país que ellos conciben para sacarlo adelante.

Anuncio de Javier Milei sobre la baja del superávit en Argentina

Sobre este tema, dijo: “El superávit se tiene que lograr con la gente adentro. La paz de los cementerios no nos sirve, la paz de un Estado vigoroso y un país en crecimiento con todo el mundo trabajando es lo que funciona. Tenemos una problemática creciente y son inviables las condiciones para todos los argentinos”, manifestó.