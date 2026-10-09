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9 de octubre de 2026 - 15:31
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¿Es necesario saber inglés para conseguir trabajo en Jujuy? Qué explicó una especialista

La docente y traductora Elena Rosetti explicó en Canal 4 por qué el inglés es fundamental para el trabajo y cómo aprenderlo a cualquier edad

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
¿Es necesario saber inglés para conseguir trabajo en Jujuy? Qué explicó una especialista

¿Es necesario saber inglés para conseguir trabajo en Jujuy? Qué explicó una especialista

El inglés dejó de ser simplemente una materia escolar para convertirse en una herramienta cada vez más importante en el mundo laboral. En Jujuy, donde sectores como la minería generan vínculos con profesionales y empresas de otros países, saber comunicarse en este idioma puede abrir nuevas oportunidades.

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Durante una entrevista en el programa Arriba Jujuy, de Canal 4, la docente y traductora Elena Rosetti, con 35 años de experiencia en la enseñanza, explicó por qué hoy no alcanza solamente con tener conocimientos de inglés, sino que es necesario aprender a utilizarlo para comunicarse de manera efectiva.

En ese sentido, mencionó la importancia de las llamadas habilidades blandas, como la empatía, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

"Hoy por hoy no es ya saber inglés, sino comunicarse bien en inglés, comunicarse efectivamente en inglés, y eso se entrena" "Hoy por hoy no es ya saber inglés, sino comunicarse bien en inglés, comunicarse efectivamente en inglés, y eso se entrena"

La docente hizo referencia al crecimiento de las relaciones internacionales y a las necesidades de comunicación que pueden surgir en distintos ámbitos laborales. Durante la entrevista, también se puso como ejemplo el panorama minero de Jujuy, donde el contacto con personas de otros países puede exigir el uso del inglés.

Para Rosetti, dominar herramientas de comunicación en otro idioma no solamente facilita el acceso a determinadas oportunidades, sino que también brinda mayor seguridad y confianza a la hora de desenvolverse frente a otras personas.

¿Es más fácil aprender inglés durante la infancia?

Otro de los temas abordados fue la edad ideal para comenzar a estudiar un segundo idioma.

La especialista explicó que durante la infancia existe una mayor facilidad para incorporar sonidos y familiarizarse con nuevas lenguas. Sin embargo, remarcó que esto no significa que los adultos estén imposibilitados de aprender.

También señaló que las nuevas generaciones mantienen un contacto mucho más frecuente con el inglés a través de videojuegos, aplicaciones, redes sociales y contenidos digitales.

Esta exposición cotidiana permite que muchos niños incorporen palabras y expresiones incluso antes de comenzar un aprendizaje formal.

¿Se puede aprender inglés después de los 40 años?

Una de las consultas estuvo relacionada con las personas adultas que intentaron estudiar inglés en diferentes oportunidades, pero sienten que nunca lograron dominarlo.

Rosetti aseguró que la edad no debe convertirse en un impedimento y comparó el aprendizaje de idiomas con la preparación para una maratón: los resultados llegan progresivamente, con entrenamiento, paciencia y constancia.

También se refirió a quienes aseguran entender inglés, pero tienen dificultades para hablarlo. Según explicó, muchas veces conservan conocimientos que pueden recuperar cuando comienzan a practicar nuevamente.

"¿Quién es el que gana en idiomas? El caradura, porque el caradura se lanza, habla y no le importa cometer errores" "¿Quién es el que gana en idiomas? El caradura, porque el caradura se lanza, habla y no le importa cometer errores"

En ese sentido, insistió en que equivocarse forma parte del aprendizaje y que el miedo a cometer errores suele ser uno de los principales obstáculos para animarse a hablar.

El consejo para las familias jujeñas

Finalmente, la docente destacó la importancia de que las familias puedan facilitar el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas, pensando en las herramientas que los niños necesitarán durante su desarrollo personal y profesional.

Su recomendación fue no considerar el inglés únicamente como una asignatura escolar, sino como una capacidad que puede resultar útil para trabajar, viajar, estudiar y relacionarse con personas de diferentes países.

Además, explicó que no es necesario perder la identidad cultural o intentar hablar exactamente como una persona nativa para comunicarse correctamente.

Para Rosetti, el objetivo debe ser desarrollar una comunicación clara y efectiva, sin dejar de lado la identidad propia.

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