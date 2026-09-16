De Jujuy a Irlanda: se fueron a estudiar inglés y llevaron su pasión por el baile a otro continente

Rocío Miranda y Facundo Rizzo dejaron Jujuy y viajaron a Irlanda para estudiar inglés, pero una pasión que ya formaba parte de sus vidas terminó abriéndoles nuevas puertas lejos de casa: el baile. Durante más de dos años vivieron en ese país, donde comenzaron desde cero, participaron en competencias y lograron insertarse en la comunidad de la danza.

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Ahora regresaron temporalmente a Jujuy y, en diálogo con Arriba Jujuy, recordaron cómo fue una experiencia que comenzó casi de manera inesperada. La pareja llevaba alrededor de dos años pensando en la posibilidad de vivir en otro país. Nueva Zelanda aparecía como primera alternativa e Irlanda ocupaba el tercer lugar entre sus opciones.

Todo cambió cuando Rocío participó de un concurso y obtuvo un 50% de descuento para una visa de estudiante en Irlanda. Tenía apenas unos minutos para confirmar si aceptaba la propuesta.

“¿Cómo he decidido mi vida en media hora?”, recordó sobre aquel momento. Finalmente viajaron juntos con visas de estudiantes para estudiar inglés. Al llegar se encontraron con una dificultad inmediata: el nivel que creían tener no era suficiente para desenvolverse con facilidad en el día a día.

Empezar desde cero en otro país

Aunque el estudio fue el motivo que los llevó hasta Irlanda, el baile rápidamente volvió a aparecer. Una de las primeras oportunidades fue el Red Bull Dance Your Style de Irlanda, donde participaron juntos en una competencia de dos contra dos.

A partir de allí comenzaron a presentarse en diferentes competencias, tomar clases y generar contactos dentro de una comunidad en la que todavía eran desconocidos. “Totalmente desde cero, porque la gente te ve y lo primero que piensa es ‘¿de dónde es este?, ¿de dónde viene?’”, explicó Facundo sobre aquellos primeros meses.

La posibilidad de vivir del baile, sin embargo, no apareció inmediatamente. Mientras intentaban abrirse un lugar, tuvieron que trabajar en otros rubros. Facundo contó que uno de sus primeros empleos fue como kitchen porter en una cocina hindú.

Con el paso de los meses y después de participar en diferentes actividades, comenzaron a ser reconocidos dentro del ambiente. Un bailarín brasileño que los vio competir los acercó a un estudio de danza. Primero participaron como parte del staff para distintos shows y luego surgió la posibilidad de comenzar a dar clases.

Las oportunidades afuera se dan, se dan muy bien y muchas, pero es con mucha paciencia, resumió Facundo. Las oportunidades afuera se dan, se dan muy bien y muchas, pero es con mucha paciencia, resumió Facundo.

Del baile a una serie internacional

La experiencia en Irlanda también abrió otras puertas. Facundo realizó un casting para una productora y, aunque inicialmente no quedó seleccionado, su perfil permaneció entre los contactos.

Tiempo después recibió una propuesta para participar como extra en la serie Going Dutch, donde buscaban personas para interpretar soldados internacionales.

La oportunidad se sumó a una rutina que para entonces ya combinaba diferentes trabajos, el baile y las nuevas experiencias que aparecían lejos de Jujuy.

El regreso a Jujuy y los próximos proyectos

Después de vivir dos años y dos meses en Irlanda, Rocío y Facundo regresaron a Jujuy en marzo por cuestiones relacionadas con documentación y renovación de visas. La idea, sin embargo, es volver al exterior. Mientras esperan avanzar con esos trámites, aprovechan su estadía para reencontrarse con familiares y amigos, continuar entrenando y trabajar sobre los conocimientos adquiridos durante su experiencia.

Además, avanzan en la planificación de una formación para bailarines con la intención de adaptar el material a las necesidades de quienes quieran capacitarse con ellos.

La enseñanza tampoco es algo nuevo en su recorrido. Facundo es profesor de Educación Física y durante aproximadamente ocho años trabajó como docente en Santa Teresita. En ese período consiguió seis primeros puestos y dos segundos lugares en los sábados estudiantiles.

Para ambos, sin embargo, la danza terminó significando mucho más que competencias, clases o escenarios. “El baile nos dio una vida, nos dio lo que seríamos hoy, nuestra personalidad, nuestra persona en sí”, expresó Rocío. Una pasión que comenzó en Jujuy terminó llevándolos hasta otro continente y convirtiéndose, también, en la herramienta con la que lograron construir un lugar propio lejos de casa.