Este viernes es asueto por el Día del Empleado Público Provincial

El Decreto N° 2171 -G- adhiere a la citada celebración que se realiza el primer día viernes de diciembre, en beneficio de los agentes de la administración pública que no gozaron de asueto por celebraciones de idéntico tenor .

El bono no remunerativo y no bonificable es de $200.000 y $140.000, según el haber que perciba cada agente dependiente del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.