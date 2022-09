Ana Laura Bernard - Reina Nacional de los Estudiantes 1997

Para Ana Laura todo fue una sorpresa para la que no estaba preparada: “Usaba vestidos prestados, pintaba los zapatos para las elecciones a medida que iba avanzando en las distintas instancias”.

Además, tuvo que cumplir con cientos de protocolos que le llevaron a conocer gente y lugares a los que quizá no hubiera ido sin esta experiencia. “Fui a Mendoza, Santiago del Estero y otras provincias. Me inmiscuí en el mundo de las reinas que es muy especial”, explica entre risas.

“La gente me quiso y me lo hizo sentir. Me gritaban cosas, me abrazaban y daban besos. Fue hermoso”, recuerda.

La FNE pasó y Ana Laura Bernard se fue a estudiar a Córdoba, donde formó su familia. “Mis hijos saben todo de la Fiesta, lo conocieron todo como un cuento de hadas: fotos, diarios, videos, una vitrina llena de cosas”, dice.