Hace 20 años una reconocida periodista y modelo era elegida Reina Provincial de los Estudiantes

Allí fue que "Sol" comentó la publicación emocionada con este recuerdo que la lleva a su época de estudiante, carrocera y reina y donde además anunció que este año no podrá estar por razones laborales.

solange rivas - fne.png

El recuerdo de Solange Rivas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En sus redes sociales Solange Rivas hace un tiempo compartió un video donde usuarios de Tiktok, recordaron el momento en el que ella fue coronada en el 2004 como Reina Provincial. Debido a estas imágenes, la jujeña realizó un repaso por su historia dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y se emocionó por todo el cariño recibido.

"Me emocioné mucho con este TikTok que me mandaron. Gracias a mi provincia por tanto amor. Después de tantos años que me recuerden con tanto cariño, es increíble. No tengo palabras", manifestó en un principio la conductora de Fox Sports.

