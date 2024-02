La joven, oriunda de la localidad de San Pedro, empezó a donar sangre desde los 18 años y cuando estaba viviendo temporalmente en Salta fue a donar al Centro de Hemoterapia en capital, "ahí me ofrecieron entrar en el registro de donantes de médula ósea. Me tomaron un muestra, si estaba todo bien con mi salud, automáticamente ingresaba en el registro a nivel nacional ", contó en diálogo con TodoJujuy.com.

Desde ese momento no supo más nada sobre el tema hasta el año pasado cuando, a través de su Facebook, se contactaron con ella diciéndole que era compatible con un paciente pediátrico de Argentina y que si accedía le tenían que hacer algunos estudios para corroborar y saber el grado de compatibilidad.

"Éramos diez personas en todo el mundo y querían elegir al más compatible. Luego me hicieron estudios en Buenos Aires, esperamos un mes y medio, y me dieron la respuesta. Yo era feliz sea cual sea la respuesta porque quería que al menos haya uno en el mundo que pueda salvar a esta paciente", añadió.

Médula Ósea 22 Donar órganos, sangre o médula ósea es un acto de amor.

A los pocos días, le dijeron que tenía un 98% de compatibilidad, volvió a Buenos Aires y le realizaron la intervención que era por punción de médula, "en septiembre del año pasado se hizo el procedimiento que fue muy sencillo", dijo y expresó que "el momento más impactante y feliz fue cuando me notificaron que era yo la seleccionada para la donación".

Recordó que en ese momento estaba en la calle y lo tomó de sorpresa, "saltaba de la alegría y fue de lo mejor que me pasó en la vida. La doctora me dijo que fui una de las pocas personas que donaba sin ser pariente de la persona enferma, sin ningún tipo de lazo, que lo hice porque me nació. Eso fue muy gratificante".

Un mensaje para todos

"A la sociedad le digo que no tenga miedo de sumarse como donante de médula ósea, hay un desconocimiento, pero no hay nada que temer. Siempre hay un equipo médico que te acompaña. Esto te impulsa a encontrarle un sentido a la vida, a encontrar una misión al saber que le diste vida a alguien más. Creo que todos deberían darse la oportunidad de percibir ese sentimiento. Hay mucha gente que está esperando que aparezca alguien compatible con ellos para poder seguir viviendo", mencionó Mariana.

Por último indicó que "donar sangre, médula ósea o nuestros órganos es un acto gigante de amor. Vinimos al mundo a servir y eso demuestra la calidad de seres humanos que somos".

Cómo donar médula ósea

Para inscribirse como donante es necesario donar sangre en alguno de los centros de donación habilitados en los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales y Bancos de Sangre de todo el país. También se puede realizar en colectas externas que cada mes se organizan para facilitar la donación de sangre y en inscripción de donantes de CPH.

En Jujuy, el Centro Regional de Hemoterapia se encuentra en avenida Carlos Snopek y Tte. Bolsan del barrio Alto Comedero (al lado del hospital Snopek).

