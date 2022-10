Policiales.. Humahuaca: El alojamiento no estaba habilitado

El alojamiento de Humahuaca donde fallecieron los turistas no estaba habilitado

El Ministerio de Cultura y Turismo precisó que el alojamiento no estaba habilitado , ni registrado, siendo la responsabilidad de habilitar y clausurar el alojamiento de la Municipalidad de Humahuaca, en tanto a la empresa Gasnor le corresponde la habilitación de la red y de artefactos.

Encontraron a los cuerpos el viernes al medio día

El viernes 6 pasadas las 13.30 horas, la Seccional N° 15 de Humahuaca recibió el llamado de una mujer solicitando personal policial en su domicilio de calle 25 de diciembre del Barrio San José Humahuaca que funciona como hostal ya que había encontrado a dos inquilinos sin vida.

El hallazgo ocurrió al mediodía de este viernes, cuando la mujer se acercó a la vivienda que alquila como hostal, con el fin de despedir a dos personas que habían alquilado la habitación.

Imputaciones

En el proceso hay dos imputaciones por parte de la fiscalía que trabaja en la investigación, sería el propietario y su hijo que realiza las contrataciones del lugar.

Quién era la pareja de turistas que murió en Humahuaca

Robledo tenía 27 años y Rojas, 28. Ambos eran oriundos de la localidad bonaerense de Moreno y habían ido a disfrutar de unos días de descanso.

Tanto en su Facebook como en su Instagram, el joven demostró ser un ferviente hincha de River. En cambio, Sofía tenía un poema de Alfonso Cuervo Barrero como descripción de su cuenta: “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero, abandonarlo todo por tener miedo, no convertir en realidad mis sueños”.