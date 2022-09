Anahi Vera es veterinaria de Yuto (MP250) y se encuentra a cargo de forma particular colaborando con los cuidados, "muchos animales no volverán por mucho tiempo".

No fueron afectados por el fuego pero hay preocupación por lo q puede pasar a futuro por la pérdida de su hábitat natural.

La veterinaria continuó, "el fuego empezó cerca del pueblo y después se extendió para cerca del Parque Calilegua es por eso que tuvieron tiempo para escaparse, la fauna se fue y por un tiempo largo no volverán porque no hay plantas ni agua, los animales se alimentan de frutas y por ahora no hay".

No hay un número de cuantos animales se vieron afectados, pero sí hay que ver a donde se van a alimentar y quizás con el tiempo haya una disminución de ejemplares.

ANAHÍ VERA - Veterinaria de Yuto (MP 250)