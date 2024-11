La historia del Policía que salvó la vida de un niño gracias a indicaciones por videollamada

En el día de ayer, un niño menor de 8 años se cayó en una pileta de un domicilio del barrio Alto la Viña, mientras se llevaba a cabo un cumpleaños familiar. La familia al alertarse de la situación inmediatamente llaman al 911, mientras tanto el Sargento Primero, Marcelo Aparicio, bici-policía de la zona, asistió al pequeño y lo salvó con sus conocimientos y con ayuda del SAME a través de una videollamada.

MARCELO APARICIO - Sargento primero

Muy pocas veces conocidos tuvieron que recibir un asesoramiento por videollamada por parte del personal de SAME. Un caso que no tiene precedentes como el que ha sucedido en el día de ayer, esta actuación no solamente de la policía, sino a través de la utilización de las nuevas tecnologías, como es el caso de la videollamada, ayudó a salvar la vida de un menor de 8 años.