Marcharon pidiendo justicia por el femicidio de Florencia Salles

femicidio.jpg

Mónica Cunchilla, Madre de Iara Rueda víctima de femicidio, comentó que se contactó con la madre de Florencia Salles, quien murió en manos de quien se dice era su ex pareja, a quién además extendió su disposición para lo que necesite: "No es fácil y nunca va a ser fácil, le pregunté si tenía el acompañamiento del Consejo de la Mujer, y me dijo que si".