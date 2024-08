Femicidios: casi 170 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año. 

Según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” , 178 hijos quedaron sin madre , debido a las atrocidades hacia ellas, de los cuáles el 58% son menores de edad. Con respecto a los agresores, el 56% eran parejas o ex parejas .

En cuanto al lugar, "el más inseguro continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar)", señala el informe. Los femicidios afectan a todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires es donde más casos se registraron, 58. Seguida por seguida por Santa Fe (15), Chaco (11) y Córdoba (7).

image.png

El Observatorio destacó el caso de Catalina Gutiérrez donde señalaron que “nos conmocionó y nos asustó, no estamos seguras en ningún lado. Acá no mediaba relación amorosa, ni violencia, ni denuncias y sin embargo Catalina estaba en peligro. ¿Cuáles fueron las señales que no vimos?".

Además remarcaron que “¿dónde se instala esa personalidad dual de los varones que disimulan su lado violento? Son respuestas complejas con múltiples aristas; lo que sí sabemos es que es imprescindible el tratamiento de las temáticas de género en todos los ámbitos y a todas las edades”.

Desde el Observatorio criticaron al gobierno de Javier Milei: los motivos

El informe critica duramente al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei. Advierte que vivimos "un terrible retroceso" y advierte sobre las consecuencias de un relato que sostiene la inversión "en políticas para prevenir, asistir y erradicar la violencia es un gasto, desconociendo la forma en q afecta a mujeres, niñas, niños, adolescentes, diversidades y a sus entornos".

También afirmaron que “no perdamos el foco: La violencia de género continúa sin disminuir. Nos encontramos ante la realidad de un Poder Ejecutivo que no considera urgentes las políticas públicas hacia la erradicación de las violencias sexistas”.

Desde el Observatorio además indican que “se siguen desmantelando y vaciando los organismos que deberían llevar adelante planes y programas para dar cumplimiento a leyes nacionales que fueron avances importantísimos y marcaron agenda en otros países de América Latina”.

Y agregan que “si esto no sucede, la violencia se profundiza cada vez más y puede llegar a su expresión más extrema: el femicidio. La violencia es un tema de derechos humanos y no de inseguridad. NOS SIGUEN MATANDO”.