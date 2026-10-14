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14 de octubre de 2026 - 09:03
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Me jubilé, ¿y ahora qué?: cómo afrontar una nueva etapa según abogadas previsionales jujeñas

La jubilación es una nueva etapa en la vida de las personas. Las especialistas explican porqué requiere planificación, acompañamiento y asesoramiento.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jubilación: cómo se afronta esta nueva etapa de la vida&nbsp;

Jubilación: cómo se afronta esta nueva etapa de la vida 

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Las abogadas previsionales Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924) abordaron esta temática y destacaron la importancia de prepararse no solamente desde lo económico y administrativo, sino también desde lo emocional.

La jubilación no termina cuando se completa el trámite

Las especialistas explicaron que muchas personas concentran sus esfuerzos en reunir los aportes, presentar la documentación y conseguir la aprobación del beneficio, pero pocas veces se detienen a pensar cómo será su vida después.

En ese sentido, Echenique remarcó que "la jubilación no empieza el día que tenemos la resolución favorable de la jubilación propiamente dicha, sino cuando empezamos a planificar y a proyectarnos".

La transición implica modificar rutinas que estuvieron presentes durante décadas. Por eso, las profesionales consideran fundamental anticiparse a ese cambio y pensar en nuevas actividades, vínculos sociales y objetivos personales.

Cappiello señaló que, en muchos casos, existe cierta resistencia a afrontar esta etapa porque se la relaciona con una pérdida de protagonismo. Sin embargo, destacó que el aumento de la expectativa de vida permite pensar en una adultez mayor activa, con posibilidades de continuar aprendiendo y desarrollándose.

Jubilación

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El impacto emocional de dejar de trabajar

Uno de los aspectos centrales de la jubilación es el cambio que se produce en la vida cotidiana. El trabajo no solamente representa una fuente de ingresos, sino también un espacio de encuentro, reconocimiento y pertenencia.

Las abogadas señalaron que algunas personas experimentan una sensación de vacío cuando finaliza su actividad laboral, especialmente si no cuentan con otros proyectos o espacios de participación.

"Un trámite de jubilación o de pensión o de proyección es un trámite de vida, es una historia de vida que se presenta en el estudio", sostuvo Cappiello, al destacar la importancia de escuchar y acompañar a quienes atraviesan este proceso.

En este contexto, también resaltaron el papel de la familia y la posibilidad de recurrir al acompañamiento psicológico o terapéutico para afrontar los cambios.

Una oportunidad para iniciar nuevos proyectos

Las especialistas plantearon la necesidad de combatir los prejuicios relacionados con la edad y dejar atrás la idea de que una persona jubilada queda fuera de la vida productiva.

Según explicaron, actualmente existen oportunidades para estudiar, realizar actividades recreativas, participar en espacios comunitarios e incluso continuar trabajando.

Echenique indicó que algunas empresas públicas y privadas vuelven a incorporar personal jubilado debido a su experiencia y conocimientos. Esta realidad demuestra que el retiro laboral no necesariamente implica abandonar todas las actividades profesionales.

La propuesta de las especialistas es entender la jubilación como una etapa que puede construirse de manera positiva, aprovechando los conocimientos adquiridos y las nuevas posibilidades que ofrece el tiempo disponible.

¿Cuánto tarda un trámite jubilatorio y cómo saber si fue aprobado?

Durante la entrevista, las abogadas también respondieron consultas frecuentes sobre los tiempos administrativos y el seguimiento de los expedientes.

Echenique explicó que la duración depende del tipo de jubilación y de las condiciones en las que se inicia la solicitud. En términos generales, señaló que un trámite común puede demorar entre tres y seis meses, aunque ese plazo puede variar.

Además, aclaró que sacar un turno o iniciar el expediente no significa que la persona ya esté jubilada. Es necesario esperar la resolución correspondiente.

"Muchas veces las personas piensan que a ellos les van a avisar cuando salga el trámite de jubilación y lo cierto es que no te llega un mensaje avisándote que estás jubilado", explicó la especialista.

Por este motivo, destacó la importancia de realizar el seguimiento mediante el número de expediente y consultar su estado a través del sistema correspondiente.

Las profesionales también advirtieron que las herramientas digitales pueden representar una dificultad para algunos adultos mayores, por lo que el asesoramiento y el acompañamiento durante el procedimiento resultan fundamentales.

Finalmente, coincidieron en que la jubilación no debe pensarse únicamente como el cierre de una etapa laboral, sino como el comienzo de un nuevo período de vida que requiere preparación, contención y proyectos personales.

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