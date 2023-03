Al respecto, una de las mamás indicó, en diálogo con Canal 4, que "estamos reclamando por la falta de mantenimiento de la institución. Solamente funciona un baño, los parques están rotos, no hay juguetes y pedimos que los chicos tengan una buena alimentación. No le están brindando una nutrición saludable, solamente mate o té con pan".

"Supuestamente desde Nación están mandando la alimentación que corresponde pero acá no llega", añadió. Mientras que otra destacó que "mi nene hoy no se quiso quedar porque los baños están sucios. Ni mástil tiene el jardín, no pueden izar la bandera".