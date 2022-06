“También me perjudicó el paro porque tenía turno en el hospital de Niños”, dijo una madre que aguardaba su turno en la comisaría de ese populoso sector. “Si pagamos un taxi sale caro y la situación no está para eso. Mi niño tenía tratamiento y no se para cuándo nos reprogramarán”, lamentó.

Paro de transporte: filas para justificar inasistencias

Los trabajadores del sector público pueden justificar su inasistencia mediante una constancia policial que se tramita en las comisarías de cada barrio. Los trabajadores deben solicitar una constancia e indicar el lugar donde trabajan, domicilio actual y el motivo por el que no llegó a su empleo. Tiene un costo de 70 pesos.

Constancia policial para justificar la inasistencia al trabajo (Foto ilustrativa).jpg Constancia policial para justificar la falta al trabajo (Foto ilustrativa)

Paro de UTA

La medida dictada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) es por 24 horas, aunque podría extenderse, y se confirmó por el atraso del pago de los sueldos a los trabajadores del transporte. Mas allá de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el paro de transporte se ratificó.

Desde el gremio adelantaron que participarán de la audiencia prevista para estar tarde, pero afirmaron que pretenden soluciones por el acuerdo paritario no cumplido. “No podemos trabajar sin el pago de los salarios", señaló Sergio Lobo, delegado del gremio.

Paro de transporte y paradas vacias de los colectivos.jpg Paradas de colectivos vacías por el paro de transporte en Jujuy (Archivo)

El paro afecta al servicio que cumplen los colectivos urbanos e interurbanos durante toda la jornada del martes, pero podría ampliarse "según cómo evolucione el pago con las empresas. Se irá decidiendo si continúa o no la medida de fuerza", destacaron desde la UTA.