Economía.. Javier Milei hizo una particular promesa si la inflación llega a cero

Javier Milei se entusiasma con la idea de reducir la inflación a cero a cualquier costo.

"¿Hacemos un MEGA acto el día que la inflación dé 0?", consultó un seguidor, a lo que Milei contestó: "Ganas no me faltarían... es más, me arriesgo a cantar 3 temas", comentó, recibiendo una gran cantidad de likes y dando lugar a todo tipo de comentarios.