Robaron por segunda vez en su casa y pide recuperar la mochila de su hija

El domingo 11 de agosto no fue un día más para Tania Pardo, vecina del barrio 30 Hectáreas de Alto Comedero a quien le sustrajeron todo lo que tenía en su domicilio, incluida la mochila de su hija, con los útiles escolares necesarios para su aprendizaje, la cual pretende recuperar y pide la colaboración de los vecinos de la zona, ya que cree que quienes entraron a su domicilio no necesitan de cuadernos y lo más probable es que los tiren en algún descampado o basurero.

Robo 30 Hectáreas.jpeg

No fue el primer robo que sufrió en el año en su hogar, Tania comenta que en el mes de julio, precisamente el día sábado 20, entraron a su casa y le robaron todos los electrodomésticos, por lo cual realizó la denuncia correspondiente en la comisaría del barrio, pero asegura que "no hicieron nada", por tal motivo en esta oportunidad no realizó ninguna acusación. Agregó que: "nos sentimos totalmente desprotegidos, no podemos dejar sola la casa, tenemos que cuidarnos entre los vecinos".