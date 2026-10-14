San Salvador de Jujuy: restringirán el tránsito por 10 días en dos calles céntricas

Foto ilustativa.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este jueves 15 de octubre se implementará una restricción del tránsito vehicular en la intersección de Alvear y Senador Pérez, debido a trabajos de reparación de la bocacalle.

La medida contempla una reducción de la circulación a media calzada y tendrá una duración aproximada de diez días, de acuerdo con el avance de las tareas.

También afectará al estacionamiento tarifado Además de la restricción vehicular, los trabajos tendrán impacto sobre el sistema de estacionamiento tarifado Vía Parking.

En este caso, quedarán temporalmente fuera de servicio los boxes ubicados sobre calle Senador Pérez, correspondientes a la numeración 2666 al 2670. Por este motivo, quienes habitualmente utilizan esos espacios deberán tener en cuenta la modificación mientras se desarrollen las obras.

Tránsito en San Salvador de Jujuy. Recomendaciones para circular La disposición fue establecida por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución por la zona, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal que estará dispuesto en el lugar.

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