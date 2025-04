Semana Santa 2025: cuándo es feriado y día no laborable

Para nuestro país, este año el calendario nacional dispuesto por el Gobierno presentó algunas modificaciones respecto al 2024; por lo que surgen dudas con respecto a los días feriados y no laborables.

¿Es feriado el jueves 17 de abril en Argentina?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, no será feriado nacional en Argentina. Esta jornada está legalmente contemplada como un “día no laborable”, una categoría distinta de los feriados, definida en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables.