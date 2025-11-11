Sin actividad en la Justicia el 17 de noviembre: los motivos

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy informó que el próximo lunes 17 de noviembre de 2025 no habrá actividad en el ámbito de la Justicia provincial, con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Judicial.

La medida fue establecida mediante la Acordada Nº 94/2025, que resolvió trasladar de manera excepcional el feriado previsto originalmente para el 16 de noviembre, en virtud de la solicitud presentada por la Asociación Judicial de Jujuy.

Edificio de Tribunales Edificio de Tribunales Una decisión sin carácter de precedente En el documento oficial, la Suprema Corte aclaró que esta disposición se toma por única vez y “sin que signifique antecedente para situaciones similares en el futuro”.

El traslado del feriado busca facilitar la organización de las actividades del sector y garantizar la celebración de la fecha, que reconoce la labor diaria del personal judicial en toda la provincia.

Origen de la conmemoración El Día del Empleado Judicial se celebra cada 16 de noviembre, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.674, que reconoce la importancia de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en el funcionamiento de la justicia argentina. En Jujuy, como en el resto del país, la fecha representa un homenaje a la tarea de quienes integran el sistema judicial y contribuyen al acceso a la justicia y al fortalecimiento institucional.

