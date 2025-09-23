martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:13
Jujuy.

Falleció el Dr. Sergio Jenefes, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

El Dr. Sergio Marcelo Jenefes, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, falleció hoy, 23 de septiembre, a los 76 años de edad.

El Dr. Sergio Marcelo Jenefes, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, falleció hoy, 23 de septiembre, a los 76 años de edad.

Profundo pesar ha causado en el Poder Judicial la desaparición física del Dr. Sergio Marcelo Jenefes a los 76 años. Jenefes se recibió de abogado en abril de 1975 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino e ingresó, el 18 de febrero de 2008, a la Justicia provincial como Juez del entonces Superior Tribunal de Justicia.

Fue Presidente del Alto Tribunal desde marzo a diciembre de 2020, y la impronta de su gestión, que impulso fuertemente el trabajo virtual y el uso intensivo de tecnología informática, permitió que el Poder Judicial de Jujuy sea uno de los pocos en el país que, en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus, cumpliera con el servicio de Justicia sin interrupciones.

El Dr. Sergio Jenefes ocupó la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y luego de la Suprema Corte de Justicia, desde enero de 2021 hasta la fecha.

image

Trabajo en la Justicia jujeña

- 2019 – Vocal del Superior Tribunal de Justicia

- 18 de marzo de 2020 – El doctor Sergio Marcelo Jenefes fue designado como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hasta finalizar el período 2020.

- 1º de enero de 2022 - Sergio Marcelo Jenefes tomó su rol como Juez Suplente, en caso de ausencia del Presidente del Superior Tribunal de Justicia u otro impedimento de cualquier naturaleza, durante el mismo período constitucional.

- Diciembre 2023 - Sergio Marcelo Jenefes fue designado como juez suplente de la Presidencia, mientras que Ekel Meyer fue designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia para desempeñarse durante el período constitucional de un año, a partir del 1º de enero de 2024.

Despedida al Dr.Sergio Jenefes

Sus restos serán velados desde hoy, 23 de septiembre, a partir de las 15.00 horas, en la Sala Velatoria de Servicios Sociales Futuro S.R.L., ubicada en calle Ramírez de Velazco 137 de San Salvador de Jujuy.

