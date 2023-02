Ella está sola y debido a que el bebé que tiene un año y cinco meses no puede comer y solo tomar leche por sonda, durante las horas que viaja no se alimenta. Por eso solicita ayuda con un lugar en capital para que se queden y colaboración económica.

En ese sentido, Noemí Ajata dialogó con TodoJujuy.com y comentó que "yo no puedo trabajar porque él está enfermo, cobro la asignación por discapacidad pero no me alcanza. Tengo que ir a San Salvador de Jujuy muy seguido para que lo atiendan y para comprar medicamentos, y se me complica mucho por eso necesito ayuda".