Desde la SUSEPU confirmaron que varios beneficiarios no se registraron en el RASE y perderán los subsidios.

Trámite.. Subsidios: "Logramos reducir el número de beneficiarios no inscriptos"

El presidente de la SUSEPU, Carlos Oehler, aseguró que no hubo una afluencia de usuarios como la que esperaban. “Logramos reducir el número de beneficiarios no inscriptos, que era de 65 mil y hoy está en 45 mil no inscriptos”.