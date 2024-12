Temporal: se le voló el techo a una mujer con discapacidad y necesita ayuda

Jennifer Romero, la damnificada, habló con Canal 4 y comentó lo que le pasó, "de repente empezó a llover y a caer granizo. Cerré las puertas de la casa pero por el viento se abrieron solas hasta que pasó lo peor, el techo salió volando y me asusté. Me fui a esconder en el dormitorio y encerré a algunas de mis mascotas. También traté de proteger mis trabajos, yo soy modista, pero algunos se arruinaron cuando entró el agua".

"Tengo una discapacidad motriz reducida y por ahí se me duermen las piernas o me descompongo, como que me desmayo tengo poco equilibrio, por ahí pierdo un poco la memoria y me cuesta a veces hablar porque se me fue un coágulo a la cabeza", añadió.