jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 20:18
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 21 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 21 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 21 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 5239 (39 - la lluvia)

Los números ganadores:

  1. 5239
  2. 0533
  3. 5144
  4. 3066
  5. 4344
  6. 2381
  7. 4679
  8. 7332
  9. 4665
  10. 4905
  11. 8348
  12. 0802
  13. 8797
  14. 4333
  15. 6653
  16. 8501
  17. 4023
  18. 1108
  19. 9055
  20. 3486

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3928 (28 - el cerro

Todos los números ganadores

  1. 3928
  2. 0276
  3. 5691
  4. 2855
  5. 9540
  6. 8650
  7. 5186
  8. 8013
  9. 6941
  10. 9909
  11. 4697
  12. 9895
  13. 8701
  14. 3840
  15. 4444
  16. 1368
  17. 9403
  18. 0366
  19. 0079
  20. 3735

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 8334 (34 - la cabeza)

Todos los números ganadores:

  1. 8334
  2. 4244
  3. 2914
  4. 8665
  5. 9554
  6. 5065
  7. 3592
  8. 9684
  9. 2719
  10. 7111
  11. 9653
  12. 5475
  13. 6544
  14. 0532
  15. 9035
  16. 2302
  17. 5495
  18. 6046
  19. 0166
  20. 3952

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 6690 ( 90 - el miedo)

Todos los números ganadores:

  1. 6690
  2. 3124
  3. 3818
  4. 0406
  5. 5856
  6. 1700
  7. 0453
  8. 0962
  9. 7804
  10. 5601
  11. 0371
  12. 9378
  13. 1711
  14. 1364
  15. 6447
  16. 1060
  17. 2057
  18. 9078
  19. 2261
  20. 8801

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

