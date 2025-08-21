Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 21 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 21 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 21 de agosto
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 5239 (39 - la lluvia)
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 3928 (28 - el cerro
Todos los números ganadores
- 3928
- 0276
- 5691
- 2855
- 9540
- 8650
- 5186
- 8013
- 6941
- 9909
- 4697
- 9895
- 8701
- 3840
- 4444
- 1368
- 9403
- 0366
- 0079
- 3735
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 8334 (34 - la cabeza)
Todos los números ganadores:
- 8334
- 4244
- 2914
- 8665
- 9554
- 5065
- 3592
- 9684
- 2719
- 7111
- 9653
- 5475
- 6544
- 0532
- 9035
- 2302
- 5495
- 6046
- 0166
- 3952
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 6690 ( 90 - el miedo)
Todos los números ganadores:
- 6690
- 3124
- 3818
- 0406
- 5856
- 1700
- 0453
- 0962
- 7804
- 5601
- 0371
- 9378
- 1711
- 1364
- 6447
- 1060
- 2057
- 9078
- 2261
- 8801
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
