Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 21 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 21 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 5239 (39 - la lluvia)

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3928 (28 - el cerro

Todos los números ganadores

3928 0276 5691 2855 9540 8650 5186 8013 6941 9909 4697 9895 8701 3840 4444 1368 9403 0366 0079 3735

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 8334 (34 - la cabeza)

Todos los números ganadores:

8334 4244 2914 8665 9554 5065 3592 9684 2719 7111 9653 5475 6544 0532 9035 2302 5495 6046 0166 3952

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 6690 ( 90 - el miedo)

Todos los números ganadores:

6690 3124 3818 0406 5856 1700 0453 0962 7804 5601 0371 9378 1711 1364 6447 1060 2057 9078 2261 8801

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs