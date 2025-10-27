lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 13:21
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 27 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 27 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 20 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 27 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6483 - 83 El Mal Tiempo

Los números ganadores:

  1. 6483

  2. 5256

  3. 1863

  4. 5323

  5. 2867

  6. 2247

  7. 7739

  8. 5326

  9. 5636

  10. 9214

  11. 2345

  12. 2983

  13. 6966

  14. 8575

  15. 0868

  16. 7625

  17. 8649

  18. 5992

  19. 2007

  20. 4445

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 7683 - 83 El Mal Tiempo

Todos los números ganadores:

  1. 7683

  2. 3536

  3. 1757

  4. 7978

  5. 1618

  6. 6446

  7. 3256

  8. 0735

  9. 3455

  10. 3663

  11. 2137

  12. 0116

  13. 1723

  14. 2952

  15. 7484

  16. 4326

  17. 3924

  18. 4414

  19. 1636

  20. 3603

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 24 de octubre

Lo que se lee ahora
Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel