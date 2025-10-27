Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 27 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 27 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 27 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 6483 - 83 El Mal Tiempo
-
6483
-
5256
-
1863
-
5323
-
2867
-
2247
-
7739
-
5326
-
5636
-
9214
-
2345
-
2983
-
6966
-
8575
-
0868
-
7625
-
8649
-
5992
-
2007
-
4445
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 7683 - 83 El Mal Tiempo
Todos los números ganadores:
-
7683
-
3536
-
1757
-
7978
-
1618
-
6446
-
3256
-
0735
-
3455
-
3663
-
2137
-
0116
-
1723
-
2952
-
7484
-
4326
-
3924
-
4414
-
1636
-
3603
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.