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14 de octubre de 2026 - 18:34
Orgullo.

"Tuve miedo, pero me esforcé y puede lograrlo": la historia de Máximo y su sueño de representar a Jujuy

A los 13 años, Máximo se prepara para su segunda experiencia nacional: junto a Candela y Luciano, llevará la bandera de Jujuy a la Olimpíada de Matemática.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Este año volverá a viajar a Córdoba para participar de la instancia nacional de las Olimpíadas Matemáticas Argentinas. Será su segunda experiencia consecutiva y esta vez el desafío será mayor, porque competirá en el tercer nivel.

Un viaje que comenzó con nervios

El año pasado, Máximo participó por primera vez de la instancia nacional. Viajó a Córdoba para competir en el segundo nivel y reconoce que aquella experiencia estuvo acompañada por los nervios propios de enfrentarse a una competencia desconocida.

Pero algo cambió después de ese viaje. Máximo ganó experiencia y ahora asegura que puede concentrarse de otra manera en los ejercicios. “Ahora me enfoco en los problemas y no en el tiempo. El punto es confiar en que resolviste todo bien”, explicó.

Su materia preferida dentro de la matemática es la geometría. Perímetros, áreas y círculos son algunos de los temas que más disfruta resolver.

Para prepararse, practica todos los días en la escuela junto a su maestra Carolina Ávila y continúa repasando en su casa con su papá, Ubaldo López, quien es docente de Ciencias Naturales.

La historia del juje&ntilde;o M&aacute;ximo.

La historia del jujeño Máximo.

“Yo también tuve miedo”

Máximo sabe que no todos los chicos se animan a participar de este tipo de competencias. Por eso, a partir de su propia experiencia, quiso dejar un mensaje para quienes sienten inseguridad o creen que no pueden hacerlo.

“Yo también tuve miedo. Pero todos pueden practicar y practicar. Si se esfuerzan lo suficiente, sí pueden lograrlo”, sostuvo.

Su historia no termina en la Olimpíada. El estudiante ya piensa en su futuro y sueña con ingresar a la Escuela de Minas para convertirse en ingeniero en Informática.

Tres estudiantes llevarán la bandera de Jujuy

Máximo no viajará solo. Junto a él estarán Candela Juliana Zarza Landriel, del Colegio del Salvador, quien competirá en el primer nivel, y Luciano Alexis Machaca, del Colegio Nuevo Horizonte, que también participará en el tercer nivel.

Los tres llegaron a esta instancia luego de superar las etapas Interescolar, Zonal y Regional, donde se midieron con estudiantes de distintos puntos de la provincia.

La instancia nacional se desarrollará del 20 al 23 de octubre en La Falda, Córdoba, con la participación de más de 300 estudiantes de todo el país.

En este nuevo desafío, Máximo contará además con el acompañamiento de su familia. Destacó especialmente a su papá Ubaldo y a su hermano Octavio Santino López, a quienes considera sus pilares emocionales, además del apoyo de la directora de su escuela, Karina Betancourt.

Ahora queda volver a Córdoba. Esta vez, con menos miedo, más experiencia y un objetivo claro: disfrutar el desafío y representar a Jujuy de la mejor manera.

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