Carlos viaja de Bahía Blanca a Jujuy en moto para ver jugar a su hijo Carlos viaja de Bahía Blanca a Jujuy en moto para ver jugar a su hijo

Carlos tiene 55 años, jugó al básquet y hoy trabaja en la AFIP. “Nunca había andado en moto, aunque tenía locura. Me compré una, y me fui a San Luis, la dejé y me compré otra. Ya llevo unos 45.000 kilómetros recorridos. Me considero un motero”, dijo.

Un viaje de casi dos mil kilómetros entre Bahía Blanca y Jujuy

Este viaje es el segundo en unir distancias tan largas. “En total son 1.900 kilómetros. Serán unas 60 horas en total”, puntualizó, quien ya vio jugar a su hijo en España e Italia. “Trato de acompañarlos a él y a Nico (el mellizo, actualmente jugador de Napostá), pero siempre con el mismo objetivo, disfrutarlos”.

“Esta combinación me permite viajar en moto a una ciudad tan linda como Jujuy. El año pasado estuve dos o tres noches y me encantó. La intención es llevarlo a recorrer un poco el día posterior al partido, hasta Purmamarca y Tilcara”, adelantó.

Joaquín Sánchez, jugador de Jujuy Básquet Joaquín Sánchez, jugador de Jujuy Básquet

“El año pasado con algunos de los que viajan ahora fuimos hasta Machu Pichu, llegamos hasta las Líneas de Nazca, en la costa del Pacífico, y bajamos por Chile”, recordó reafirmando su amor por los viajes en moto por el mundo.

“Viajar en moto es algo indescriptible, difícil de transmitir lo que se siente. El espíritu del viaje, juntarte con amigos, programar, preparar todo reducido por el poco espacio que hay. Y después los lugares a los que accedes, conociendo paisajes que no serían posible en un viaje tradicional, disfrutando la sensación de libertad en la ruta y el compartir. El mundo motero es muy solidario”, aseguró.

Quién es Joaquín Sánchez

Es escolta de 1,88 metros y 80 kilos que nació en Bahía Blanca. Tienen experiencia nacional e internacional. Su último equipo fue Scandone Avellino de Italia, pero tiene una trayectoria en otros clubes argentinos y del mundo.