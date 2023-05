Detalles de la situación

El vecino capitalino, tiene un negocio en esa calle y salió a ver qué pasaba.

“El día sábado sentí ruidos y salí con el celular sin que nadie me vea por qué bueno, esta zona es muy insegura, y empecé a filmar. Y la verdad que era una tragedia pero trate de ponerle un poco de humor, una cosa llevó a la otra y terminó en lo que está viendo todo el mundo”, contó acerca de cómo comenzó todo el hecho y el video.

Luego de que llegara a todo el país y genere tanta repercusión, mucha gente se acercó a su local y él agradeció. “Estoy muy sorprendido y muchas gracias a todos, ahora todos quieren venir a comprar, piden turno en la peluquería, yo no hago publicidad ni videos ni humor, fue espontaneo, sobre la marcha”, dijo al respecto.

También aclaró “quiero pedirles mil disculpas a las mujeres policías no fue mi intención tampoco hablar de esa forma es todo con humor”.

Las partes más graciosas del video

En su relato incluyó personajes como los Power Rangers, al boxeador Myke Tayson, el perro Firulais, poniéndole adjetivos y características del deporte teniendo en cuenta que se trataba de golpes, cambiando un poco el panorama violento que se veía.

“Todo fue surgiendo al momento que iba pasando, me recordaba a la infancia, a VideoMatch, otro video que por ahí vi en las redes, Mortal Kombat, se me mezclaron un montón de cosas, se me ocurrió Río Blanco como peregrinando “al quilombo”, me acordé del Teatro Mitre cuando vi a la gente ahí arriba viendo desde “el balcón”, cuando pasé por el carro de comida y dije que eran del día jueves también pedí disculpas todo fue con humor”, y así siguió dando detalles puntuales del video viral de este lunes.

“Agradezco a las personas que me dijeron que les hice tener un lindo fin de semana con este video, que me invitan a salir pero a las chicas les digo que no porque estoy casado”, dijo entre risas.

“Subo estados de WhatsApp personalmente y ahí uno lo robó y lo comenzó a compartir, no esperaba ni por cerca lo que pasó”, contó al final.

El humor triunfó

Víctor nos cuenta acerca de su personalidad, que anda siempre de buen humor y que un día le dijo a su señora “alguna vez va a llegar el momento que puede pasar algo y nos vamos a reír todos juntos”, comentando que mucha gente se ríe de las cosas que hace, y que esto fue eso.

Reveló que varias veces grabó cosas insólitas que suceden en la zona pero que quedaron sólo para él y sus cercanos.