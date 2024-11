La historia del "Pez Chueco" que cautivó a todos en redes sociales

Su historia se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, acumulando más de 5,5 millones de vistas, 660 "me gusta" y 2.800 comentarios . Este video transmite empatía , dedicación y un fuerte vínculo emocional hacia los animales.

En el clip, la joven explica con ternura la condición del pez: ” Oigan , por favor, vean este pez chuequito que nos encontramos en Petco . Está increíble. Tiene problemas de digestión. Entonces se le infla la panza y por eso nada de cabeza. Lleva así seis meses y no se ha podido curar, y en esos seis meses nadie lo ha querido comprar”.

Su dulzura se incrementa al contar que, debido a su condición, el pez era constantemente excluido por los demás en su acuario, excepto por un compañero que no lo atacaba. A pesar de los obstáculos, ella termina con firmeza: " Yo lo quiero ".

Convencida de ofrecerle una mejor vida, Valeria decidió comprar al pez, quien tenía un precio reducido por su estado de salud: ”Aparte está en descuento porque está defectuoso, así que obviamente lo tuvimos que comprar”. El costo final del pez fue de 1.400 pesos mexicanos, mientras que su compañero, que también se encontraba en la tienda, tenía un precio más elevado: “Todos me están poniendo que me lleve al amiguito, pero la verdad es que está carísimo. Pez chueco me costó 1.400 ya con el descuento, y su amiguito cuesta 1.800”.

Un pez naranja con una condición peculiar conquistó los corazones de millones en TikTok.

La adquisición también abarcó un acuario y otros elementos esenciales para asegurar el bienestar del pez. No obstante, montar el acuario resultó ser un desafío: ”Vean cómo nos quedó el agua la primera vez: superturbia. Y luego lo sacamos todo, lo volvimos a poner y nos quedó superpantanoso”. A pesar de los obstáculos, la joven está decidida a optimizar el ambiente y a conseguir todo lo necesario para el pez, desde medicamentos hasta tratamientos especiales.

Reacciones del público: nombres y emociones

La conmovedora historia despertó la empatía de miles de usuarios, quienes no tardaron en comentar, sugiriendo nombres para el pez. Entre los más mencionados estuvieron "Zep" (por su postura invertida) y "Cheeto", debido a su color anaranjado y su forma peculiar.

Además, muchos expresaron su deseo de que el compañero del pez también fuera adoptado, destacando su gesto de aceptación al no rechazarlo como los demás. "El amigo que no lo bullea merece ir con él a un hogar", fue uno de los comentarios más populares.

El video del Pez Chueco también provocó una discusión acerca de cómo proporcionar el cuidado adecuado a los peces, enfocándose especialmente en la correcta instalación de acuarios y en la creación de un entorno adecuado para los nuevos residentes acuáticos.

Una de las inquietudes más discutidas fue el proceso de ciclado del acuario, un paso esencial para garantizar que el entorno acuático sea adecuado para los peces. En los comentarios, muchos usuarios señalaron que la joven había cometido un error al introducir a los peces en el acuario antes de permitir que el proceso de ciclado se realizara correctamente. Uno de los comentarios decía: ”Este video te muestra cómo no instalar una pecera”, “Yo viendo que metió los peces a su nueva pecera sin antes ciclarla”, “El acuario se debe dejar ciclando al menos un mes antes de meter un pez”, fueron unos de los mensajes.

Los comentarios reflejan la preocupación generalizada de muchos sobre cómo brindar los cuidados adecuados y seguir las prácticas correctas para prevenir posibles problemas de salud en los peces, lo que originó una reflexión colectiva entre quienes vieron el video.

A lo largo del video, la joven demuestra su cariño por el pez, lo que añade un toque emocional a la experiencia de los espectadores. En un momento, menciona que el pez parece "emocionarse" al verla: ”Vean, yo siento que sí se emociona cuando me ve”.

La actitud optimista y entretenida de la joven ha sido fundamental para su popularidad en las redes, captando la atención de miles de usuarios que se sintieron motivados a dejar comentarios, compartir el contenido y brindar consejos sobre cómo cuidar al pez.