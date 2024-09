Es viral: su novio se confundió de mascota y llegó con otro perro

El malentendido surgió por la notable similitud entre ambos perros, lo que llevó a que la pareja de Natalia no notara la diferencia al principio. Este incidente inesperado capturó la atención de los usuarios de redes sociales, que rápidamente comenzaron a compartir y comentar el video.

Embed @nataliaalmendraaa Como informacion Ya lo devolvimos de donde se lo trajo Televisa Presenta - soucitigrafix

“Los Golden totalmente confundibles, son todos iguales. Me gustaría saber qué dijo el dueño del otro Golden”, “El perro: no me regresen, el otro no tiene camioneta”, “Han secuestrado un Golden, literal ellos mismos se regalan”, “Necesito ver la devolución del perrito y la reacción del dueño, pobrecito” y “Yo me llevo al golden de mi vecina a la tienda y le compro 2 galletas, ya el día que no voy me empieza a ladrar por el portón y, cosa rara, a mi vecina no la sigue”, son algunos de los mensajes.

