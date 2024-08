Un perro lastimado fue a una veterinaria a pedir ayuda y fue viral

“ ¿Qué necesitas? ¿Te abro la puerta? Buenas tardes señor , todavía no hay castración , lo sentimos, vaya a disfrutar del amor ,” respondió el hombre que recibió al perro inicialmente. Al notar que algo no estaba bien, comentó: “ Está mal , está cojo . Perdón, pase señor”.

El perro emocionó a todos en redes y fue alabado por todos

El video viral provocó una ola de respuestas variadas, que van desde admiraciones por la valentía y astucia del perro hasta reflexiones sobre la realidad de los perros en la calle y la urgencia de proporcionarles un hogar y cuidados apropiados.

“Es como si otros perritos le han dicho que ahí curan perritos y él fue a pedir ayuda”, “¿Usted es el dogtor?”, “Se imaginan sentir dolor y no poder comunicar”, “El dueño: anda solo así no me cobran” y “Nadie habla de la buena manera de hablar del chico con los animales”, son algunos de los mensajes en la publicación.

En el marco de la atención médica proporcionada, el personal veterinario se ocupó de sanar la lesión del perro, ofreciéndole el tratamiento adecuado para asegurar una recuperación rápida.

