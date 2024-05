Perrito quedó atascado en una pared y este joven lo salvó: el insólito video

Aunque enfrentó desafíos durante el rescate, Alex persistió en su tarea y obtuvo el reconocimiento y la admiración de los usuarios de TikTok. En lugar de reprochar al valiente salvador, los internautas elogiaron su acción, aunque le suplicaron que no desafiara al adorable cachorro que quedó atrapado.

Embed @alex_jasg Aventuras de un perrito no muy listo original sound - Alejandro Sepulveda

La repercusión que este perrito causó en TikTok

El vídeo alcanzó más de 600 mil visualizaciones y rebasó los 100 mil "me gusta". “El no tuvo la culpa, la pared se hizo chiquita cuando él iba pasando”, “Todo encabronado pero lo ayudaba jajajaja”, “Yo creo que cuando era más chiquito se salía de ahí, pero ya creció y su pancita ya no lo dejó”, “Pero no le hables así”, “¿Por qué lo regañas a él?, fue culpa del que no hizo bien la pared”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la red social.