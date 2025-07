La peor semana

La oportuna llegada de la niebla le permitió cancelar la convocatoria de manera decorosa. De no haber sido así, la situación habría resultado realmente muy incómoda para él.

Este rechazo de los gobernadores se consolidó en la sesión del jueves en el Senado, donde, tal como se preveía, los mandatarios garantizaron el quórum y aprobaron tres leyes con una amplísima mayoría: la moratoria previsional, la asistencia a personas con discapacidad y el aumento del 7,2 % a los jubilados.

Incluso la moratoria previsional, que muchos creían que no sería aprobada, fue sancionada con una mayoría de dos tercios.

En este contexto, y también por unanimidad, se insistió en rechazar el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca y se aprobaron dos medias sanciones propuestas por los gobernadores: una relacionada con la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otra con la asignación de los fondos fiduciarios provenientes del impuesto a los combustibles.

Esto generó un impacto político sumamente importante para el Gobierno de Javier Milei, quien, en un acto en la Bolsa de Comercio, anticipó que vetará todas las leyes aprobadas. Además, advirtió que, en caso de que esos vetos no prosperen, judicializará la sesión por considerar que no fue válida, ya que no había sido convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien era la responsable de hacerlo.

Más allá de estas declaraciones, lo que no puede negarse es el alto costo político que Milei deberá afrontar.

Desde La Libertad Avanza interpretan que esta situación terminará beneficiando política y electoralmente al espacio, al considerar que la ciudadanía rechazará lo ocurrido por interpretarlo como un ataque a la gestión del presidente.

Aun así, todo lo sucedido repercute negativamente en la imagen que el país proyecta al mundo. Por ejemplo, los mercados internacionales reaccionaron de inmediato a los acontecimientos y las acciones argentinas cayeron.

Para finalizar este episodio, cabe señalar que tampoco fue favorable el tenso cruce que se produjo entre miembros del Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel, un conflicto que adquiere ribetes de extrema gravedad institucional y que vuelve a poner en evidencia las crisis internas que atraviesa la administración de Javier Milei.

Valijas sin control

Otro tema que generó gran preocupación en las filas de La Libertad Avanza fue el del avión privado, en torno al cual se multiplican las dudas mientras se conoce cada vez menos.

Los nombres de Belén Arrieta - quien ingresó al país los 10 bultos señalados - y del dueño del avión, Leonardo Scatturice, complican cada vez más al Gobierno nacional.

La situación se ha vuelto tan enmarañada que, al día de hoy, ni siquiera se sabe con certeza desde qué aeropuerto de Estados Unidos partió el mencionado avión: si fue desde Fort Lauderdale o desde Opa-locka.

El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, a cargo de la causa, solicitó al Gobierno de Estados Unidos las grabaciones correspondientes y , por lo que parece, promete ir a fondo en la cuestión.

Esta causa dejó en evidencia la desprotección con la que se expuso al presidente Javier Milei, quien manejó información no verificada y, en consecuencia, realizó declaraciones sumamente imprudentes.

En este contexto, también quedó mal parado el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien se llevó a comunicar versiones que no se correspondían con la realidad.

La causa sigue abierta y promete derivar en un escándalo de proporciones para el Gobierno nacional.

La salud en crisis

En materia de salud, la semana no fue sencilla. A la preocupante situación que atraviesa el Hospital Garrahan se sumó la decisión del Gobierno nacional de transformar en becas el salario de los médicos residentes, lo cual generó un mayor malestar en el sector y puso de manifiesto a la precarización como un problema que preocupa cada vez más en el ámbito sanitario.

En estos días, incluso, salieron a la luz documentos de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en los que se habla claramente de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud en la República Argentina.

En esos informes se hace especial hincapié en la preocupación por algunas especialidades, como la pediatría, donde los profesionales son cada vez más escasos.

A esto hay que agregarle que las residencias médicas en cuidados críticos neonatales, pediátricos y adultos quedan con muchas vacantes y no logran cubrirse en su totalidad.

De hecho, si uno recorre la geografía del país, podrá comprobar que estas especialidades son críticas en todo el interior de la Argentina debido a la escasez de profesionales.

Caminos sin destino

En la semana que pasó, también fue noticia - dentro del paquete de decretos emitidos por la administración libertaria, al filo de que se le vencieran las facultades extraordinarias - la disolución oficial de la Dirección Nacional de Vialidad.

La medida generó un fuerte impacto en la sociedad debido al futuro incierto que se abre para la infraestructura vial en la Argentina, un país donde existe una dependencia casi absoluta de las rutas para el transporte de mercancías.

Actualmente, el 85 % de la producción argentina se transporta en camiones, un 13 % en tren y apenas un 2 % a través de la hidrovía.

A este panorama se suma el hecho de que el transporte en camión cuesta el doble, y que la infraestructura vial del país se encuentra, en gran parte, deteriorada.

Además, en los últimos años, nunca estuvo claro cuál era la política ferroviaria de la Argentina. Medidas como la inclusión de Hugo Moyano —referente del sindicato de camioneros— en el directorio de Belgrano Cargas, reflejan que nunca existió una decisión firme de impulsar el transporte ferroviario como una alternativa real al dominio de los camiones.

En 2011, por ejemplo, el 90 % de los productos se transportaba por camión y solo el 5 % en tren. Esta realidad no ha cambiado hasta hoy, lo que da a entender que el tema del ferrocarril sigue sin estar en la agenda política.

En este contexto, el cierre de Vialidad Nacional coloca al país en una encrucijada respecto de cómo seguirá todo esto.

Vialidad Nacional tenía bajo su custodia 40.000 kilómetros pertenecientes a 118 rutas. Según declaraciones recientes del Gobierno nacional, se prevé licitar 9.120 kilómetros para darlos en concesión.

Frente a esto, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrirá con los restantes 30.000 kilómetros? ¿Serán transferidos a las provincias? ¿Quién se hará cargo de su mantenimiento y gestión?

La situación que se plantea es realmente grave. Nada está del todo claro, y se percibe una suerte de improvisación en los anuncios oficiales.

A la angustia que hoy atraviesan los 5.184 empleados de Vialidad, se suma el desconcierto que reina en torno al futuro económico del país.

La falta de infraestructura vial adecuada traerá aparejada mayores complicaciones y, probablemente, implicará un fuerte retroceso en la capacidad productiva y en el crecimiento económico de la Argentina.

Disputa bonaerense

Para concluir con este resumen, en el plano electoral, la principal novedad de los últimos días surgió desde la provincia de Buenos Aires, donde se definieron algunas cuestiones clave de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Según lo informado por el Tribunal Electoral, se inscribieron siete alianzas para participar en las elecciones legislativas bonaerenses.

El Partido Justicialista conformó el Frente Fuerza Patria, que agrupa a 20 sellos políticos, entre los cuales se destacan La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa y el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof.

Más allá de este acuerdo, aún resta saber cómo se elegirán y distribuirán las candidaturas, en un contexto donde todas las cartas están sobre la mesa y donde la desconfianza predomina por sobre la confianza.

La Libertad Avanza, por su parte, alcanzó finalmente un acuerdo con el PRO: unificaron criterios y se presentarán juntos en las elecciones bonaerenses.

El nombre de la alianza será Frente La Libertad Avanza y las listas de candidatos estarán integradas por libertarios y representantes del partido amarillo, que aún conduce Mauricio Macri.

Además de estos dos frentes, que concentran la mayor parte de la atención, se presentó la coalición Somos Buenos Aires, integrada por sectores de la UCR - como el liderado por Facundo Manes- , la Coalición Cívica, el GEN, el “Schiarettismo” y algunos espacios peronistas.

Este frente, según muchos analistas, se constituye como una tercera vía u opción frente a las dos grandes fuerzas anteriormente mencionadas.

Dentro de este abanico de espacios, también participará en la contienda bonaerense el frente Potenciar, cuyo principal referente es María Eugenia Talerico, quien probablemente se postule para alguna banca en las elecciones nacionales de octubre.

Por último, cabe mencionar al Frente de Izquierda Unidad y a otras alianzas libertarias, que también lograron cumplir con los requisitos necesarios y formarán parte de los comicios provinciales.

Ahora habrá que esperar lo que ocurra el 19 de julio, fecha en la que los distintos frentes deberán dar a conocer los nombres de sus candidaturas. Sin lugar a dudas, esto acaparará la atención de todo el país. Y menciono esto último porque la elección se va a nacionalizar y porque, muy probablemente, el resultado terminará condicionando el futuro electoral de las fuerzas que competirán en los comicios nacionales de octubre.

Hasta aquí algunos de los temas más destacados de los últimos días.

¡Feliz inicio de semana para todos!