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13 de abril de 2026 - 07:09
Copa Libertadores

Lanús vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Lanús y Always Ready. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Alexis Herrera.

Lanús vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lanús y Always Ready, por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 16 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Fortaleza.

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Así llegan Lanús y Always Ready

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Mirassol por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready viene de caer derrotado 0 a 1 ante Liga de Quito.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. El Granate es el colista del grupo y llega sin conseguir ni un triunfo. Always Ready se ubica en penúltimo lugar y tampoco tiene puntos hasta el momento.

Alexis Herrera es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 3: vs Liga de Quito: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Always Ready en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 3: vs Mirassol: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Lanús y Always Ready, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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