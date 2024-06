Las dudas que se le abren al Gobierno

Ahora, con la media sanción que se le dio a la nueva fórmula jubilatoria en Diputados, lo que se intenta compensar es el desfasaje del 8,1% que hay entre el 12,5% que se estableció por decreto y el 20,6% de inflación que se registró durante el primer mes del año.

Desde el Gobierno nacional, obviamente, todo esto no cayó para nada bien, sobre todo, por la “transitoria unidad” que mostraron por primera distintos sectores de la oposición puesto que, en el orden fiscal, honestamente, la medida no alteraría mucho el equilibrio que se defiende desde Casa Rosada. De obtener sanción definitiva la nueva fórmula jubilatoria sólo implicaría un incremento del 0,43% en el PBI.

No obstante de esto, el problema más grande que se desprende de este golpe legislativo es la falta de consenso y de sustentabilidad política que evidencia la administración libertaria y que inquieta, por sobre manera, a los mercados, inversores y el FMI.

No por nada, el Fondo Monetario Internacional dilata algunas aprobaciones para otorgarle a la Argentina un crédito de 800 millones de dólares adicionales que servirán para pagar deuda que el país mantiene con el mencionado organismo.

Cruje la política

Más allá de la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, la “realpolitik” parece no terminar de asentarse en el Gobierno Nacional.

Javier Milei, que durante un par de semanas se mantuvo al margen de toda situación controversial, volvió a escena luego de la media sanción de la reforma jubilatoria y el incremento de las dietas de los diputados nacionales.

Fiel a su estilo, en todo evento que le toco participar, el Presidente fustigó con sus críticas filosas tanto a los integrantes de la Cámara baja como a los del Senado de la Nación, dejando en claro nuevamente su poca voluntad al acuerdo y a la aceptación de las disidencias.

En este marco, ¿Milei será consciente de que su forma de expresarse y de actuar de a poco comienza a no caer bien en ese electorado que hasta hace unos días lo llevaba a tener una aceptación superior al 50%? Al parecer, y por lo indican sus últimas apariciones, estos datos no habrían dado acuso de recibo al primer mandatario nacional.

En un contexto donde la economía empieza a mostrar importantes flaquezas (caída del consumo, índice de pobreza en aumento y actividad económica planchada), la infinidad de mensajes cruzados que propicia el propio Presidente Milei comienza a poner en jaque no sólo el trabajo político que lleva adelante su Jefe de Gabinete, sino que, además, empieza a dinamitar de a poco las esperanzas que tienen muchos argentinos de un futuro mejor.

Amén de esto, Milei tiene -aún- a su favor una “oposición” que no termina de configurarse. El radicalismo está totalmente dividido, con un presidente, Martín Lousteau, que goza de una imagen que va en caída a partir de algunas acciones que lo pegan demasiado al kirchnerismo; Unión Por La Patria que no termina de consolidarse como una opción opositora para la sociedad por sus propias internas y por su reciente pasado en la gestión nacional; y bloques federales que, más allá de sentar postura fuerte en algunos temas, no se vislumbran como opciones firmes de cara al futuro.

¿Tendrá Milei una oposición que le pueda disputar el poder de cara a los próximos comicios? Aún no lo sabemos.

Ahora, lo que sí parece estar claro es que la sociedad argentina está más predispuesta a seguir caminos que se alejen de lo que supo ser el kirchnerismo y de sus referentes, como Cristina Kirchner, Sergio Massa o Axel Kicillof.

Universo Prepagas

Durante la semana que pasó también hubo muchas novedades respecto al tema de las prepagas. Finalmente, la Justicia se reunió con las 41 prepagas y acordaron que a partir del mes de julio va a ser libre de nuevo el valor de las cuotas, como lo marcaba el Decreto 70 del Gobierno nacional; asimismo, se decidió que la devolución de lo cobrado en exceso se hará en 12 cuotas con una tasa de interés equivalente al plazo fijo del Banco Nación.

En estos últimos días, también se encendieron algunas luces de alarma en el universo asistencial, ya que la prepaga Servin Life, que llegó a tener 2.800 afiliados, terminó en quiebra luego de estar en concurso de acreedores.

Esta situación, que esperemos no se repita, pone en jaque la asistencia de miles de afiliados que estaban adheridos a esta prepaga, ya que el Decreto 70 no estipula ninguna obligatoriedad para que los adherentes sean incorporados a otra institución sanitaria.

Y cómo si esto no fuera poco, se constató que Servin Life era una prepaga absolutamente irregular, que no estaba inscripta definitivamente en la Secretaría de Servicios de Salud.

Ante este panorama, la verdad que son muchas más las preocupaciones que las certezas que se abren sobre este tema. El desamparo de afiliados, la falta de control y la liberación de precios son factores que lamentable se conyugarán en contra de miles de argentinos que vienen confiando desde hace años en el sistema.

Obras para Jujuy

Después de muchas idas y vueltas, la obra pública en el país parece empezar a tomar un camino a distinto a lo que se presentó al principio de la gestión libertaria.

Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, protagonizó diversos encuentros con mandatarios provinciales para comenzar a implementar un plan que permita reactivar a uno de los sectores más golpeados en los últimos meses.

Jujuy, dentro de este contexto, no fue la excepción. Ya que el propio gobernador Carlos Sadir no sólo se reunió con Francos sino que, además, protagonizo un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para cerrar algunos desembolsos que le permitan a la provincia iniciar algunas obras importantes.

Ejemplo de esto, fue el anuncio de concretar la edificación de dos derivadores de aguas sobre el Río Grande a la altura de San Juancito, lo cual se convertirá en una solución muy importante para toda la producción de esta zona de los valles y además contribuirá a mejorar el aprovisionamiento de agua para el departamento de San Pedro.

Dentro de este marco, no es menor el trabajo que se comenzó a ejecutar desde la Provincia con una empresa israelí - a partir de fondos del CFI-, para delinear un plan de obras hídricas de largo plazo que beneficie a cañeros, Por pequeños agricultores, tabacaleros, etc.

Continúan las turbulencias en Capital Humano

Por último, no podemos dejar de acotar nuevos datos en torno al escándalo que reina en el Ministerio de Capital Humano a partir de la no entrega de alimentos y denuncias por corrupción.

En los últimos, la Justicia decidió jugar fuerte sobre el tema y ordenó al Gobierno nacional que informe con lujo de detalles el plan que tiene previsto para distribuir la comida, lo cual generó un fuerte impacto político en la cartera que hoy conduce Sandra Pettovello.

A esto, debemos sumarle la tensión que existe en torno a la denuncia por corrupción que recae sobre el ex titular de Niñez y Familia, Pablo De La Torre, donde el oficialismo y allegados tendrán que explicar el pago de sobresueldos a partir de convenios suscriptos con la Organización de Estados Iberoamericanos.

Sin lugar a dudas no fue una semana fácil para Pettovello, la cual tuvo que ser ratificada en varias oportunidades, en el marco de una situación que se torna muy compleja.

Arranca una nueva semana y seguramente nos traerá muchas novedades, en especial, a partir de lo que suceda este miércoles en el Senado de la Nación donde se pondrá en juego el destino de la Ley Bases y la Reforma Fiscal.

¡Feliz semana para todos!

Alberto Siufi.