Liberaron a Ezequiel Cirigliano por falta de méritos

Ezequiel Cirigliano , el ex jugador de River y de la Selección argentina juvenil, fue liberado este martes tras estar dos meses detenido por portación de armas. El joven de 30 años había sido detenido en agosto pasado con una pistola 9 milímetros en la localidad bonaerense de Caseros.

Cirigliano pasó sus días detenido en una celda de la comisaría 1ra de Caseros, en Tres de Febrero, junto a otros 17 presos, aunque el lugar soporta sólo a 8 personas. “Algunos duermen en el piso”, denunció la mamá.

Cirigliano quedó en libertad y la familia quiere ayudarlo a través de un tratamiento con especialistas, que posiblemente determinen su internación. “Estamos analizando la posibilidad de la Clínica Abril”, confirmó su abogado Guillermo Vega.

https://twitter.com/ElProgreso18/status/1582794491819614208 Liberaron al futbolista Ezequiel Cirigliano: el abrazo con su mamá

LEE MAS:https://t.co/aLJ4yJ28rs pic.twitter.com/Ade6RIeiEy — Periódico El Progreso (@ElProgreso18) October 19, 2022

Además, el letrado dijo que el futbolista “tiene una oferta de Estudiantes de Caseros” para volver a jugar una vez que se recupere.

El joven salió caminando con una musculosa del PSG y una gorrita y se reencontró con su mamá a la salida, que lo esperaba en la puerta. La mujer llamada Flavia indicó que “si tenía un arma era para hacerse daño. La psicóloga y el perito dijeron que se quería matar”.

Además, los jueces sugirieron que el futbolista sea sometido a un tratamiento psiquiátrico por sus problemas de salud mental.

Ezequiel Cirigliano y la depresión

Flavia, su mamá, explicó que “no entiende qué le pasa, sabe que le pasa algo, pero no entiende que necesita un tratamiento. Lo ha tenido, pero siempre lo deja porque está viajando o jugando. En febrero firmó para irse a Europa, se fue y a los dos meses volvió dejando todo y se tiró en la cama”.

También la mujer reveló que “es todo muy doloroso, yo no hablo mal de nadie. Pero todo empezó cuando se dio cuenta que tanto su padre, que era su representante de ese momento, se manejó mal con River, y se dio cuenta que se quedó afuera”.

Y agregó que “en México pudo estar muy bien, porque estaba distraído, estuvo cuatro años, fue capitán, nació su hija ahí, estuvo muy bien. Después volvió al país, lo agarró la pandemia y no es que no pudo levantar cabeza, siguió jugando, de hecho se fue a Chile, estuvo en Mendoza y hace poco se fue a Italia, pero ya no lo pudo manejar más”.