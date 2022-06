Lizy Tagliani publicó un mensaje emotivo en sus redes

La foto que compartió Lizy Tagliani.jpg La foto que compartió Lizy Tagliani en sus redes sociales

“En los próximos días vas a brillar”

Lizy recuperó la foto escolar que no había podido tener en su momento por no contar con los recursos económicos para pagarla. En el texto que acompaña la imagen, ella le habla a “Luisito”, su nombre anterior, y le dice “no importa si hay plata o no, lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere”.